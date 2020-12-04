Полиция Мексики будет патрулировать улицы на украинских электробайках DelFast
Мотоциклы специально переоборудовали для нужд защитников правопорядка.
Украинская компания DelFast продала электромотоциклы DelFast TopCop полиции города Мехикали (Мексика). Об этом сообщил СЕО компании Данил Тонкопий на своей странице в Facebook. В скором времени патрульные выедут на дежурство на украинских электробайках.
Полиция планирует использовать электробайки в исторической части города Мехикали. Пока что было закуплено три транспортных средства, но после тестирования власти города закупят еще одну партию.
Прототипом для DelFast TopCop стала модель DelFast Top. Отличие лишь в том, что байк для полицейских оснастили седлом мотоциклетного типа, двумя боксами-багажниками, проблесковыми маячками и сменили раскраску.Характеристики мотоцикла таковы: двигатель мощностью 3-5 кВт, максимальная скорость 80 км/ч, аккумулятор емкостью 3,5 кВтч (48 Ah/72 V).
Ранее компания анонсировала выход на рынок электровелосипеда Delfast Trike по цене $3800. Он имеет на борту электродвигатель мощностью 750 Вт, который даст возможность перевозить до 300 кг груза со скоростью до 34 км/ч. Сам велосипед весит 90 кг. Его литий-ионный аккумулятор мощностью 2,2 кВтч позволит без подзарядк проехать от 60 до 110 км, чего, по подсчетам разработчиков, должно хватить на 20 доставок по городу в день. Компания-производитель указывает, что после 1500 циклов заряда (то есть 105 тыс. км пробега) ресурс батареи снизится максимум на 20%. Полностью батарея заряжается в течение 4-6 часов; также она исправно работает при температурах от -30°C до +65°C.