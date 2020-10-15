В продажу поступил электровелосипед украинского производства Delfast Trike по цене $3800

Экологичный транспорт подходит для доставки разных товаров и рассчитан на малый и средний бизнес.

Украинский бренд Delfast при поддержке программы USAID создал трехколесный электровелосипед, сообщается на сайте производителя. Основными заказчиками модели должны стать представители малого и среднего бизнеса (МСБ).

Delfast Trike имеет на борту электродвигатель мощностью 750 Вт, который даст возможность перевозить до 300 кг груза со скоростью до 34 км/ч. Сам велосипед весит 90 кг. Его литий-ионный аккумулятор мощностью 2,2 кВтч позволит без подзарядк проехать от 60 до 110 км, чего, по подсчетам разработчиков, должно хватить на 20 доставок по городу в день. Компания-производитель указывает, что после 1500 циклов заряда (то есть 105 тыс. км пробега) ресурс батареи снизится максимум на 20%. Полностью батарея заряжается в течение 4-6 часов; также она исправно работает при температурах от -30°C до +65°C.

Стоимость электровелосипеда Delfast Trike — $3799 /€3229. Модель доступна по предзаказу. На ее сборку уйдет 10-12 недель, а на доставку покупателю — от 9-ти до 12-ти недель.



Электровелосипед Delfast Cross Dirt. Фото: Delfast

Delfast предлагает и внедорожный электровелосипед Delfast Cross Dirt с запасом хода до 180 км по цене от €3699.



Напомним: ранее стало известно, что украинцы создали гибрид мотоцикла и велосипеда, способный конкурировать с Tesla.