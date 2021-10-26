Стара 37-річна Нива вийде на старт ралі Дакар-2022 (відео)

Позашляховик боротиметься за перемогу в заліку Classic. До ралі його підготували у Швейцарії.

У ралі Дакар-2022 очікується надзвичайно незвичайний учасник. До знаменитого марафону в пустелі підготовлено стару Ниву 1984 року. Про це повідомляє Carakoom.

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[ + – ] Потужність двигуна підняли до 95 к. с. Фото: Carakoom

Як не дивно, ралійна Нива створена у Швейцарії – підготували її до Дакара у команді Red Legend Team. Виступатиме вона у новому класі Classic – у ньому змагаються автомобілі, які виступали в ралі до 2000 року. На старт вийде екіпаж Маріо Якобера та Сладана Мільїча.

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Нива ВАЗ-2121 підготовлена відповідно до вимог категорії Т1 – усередині з'явилися каркас безпеки, система пожежогасіння та бак із питною водою. Потужність 1,6-літрового мотора карбраторного підняли до 95 к. с. а масу знизили до 1 055 кг.

[ + – ] Позашляховик отримав каркас безпеки та систему пожежогасіння Фото: Carakoom

У межах випробувань позашляховик проїхав від Новосибірська до Цюріха. Дистанцію пробігу (5 542 км) можна порівняти за протяжністю з марафоном Дакар.

Варто зазначити, що Нива у ралі Дакар (тоді ще Париж-Дакар) виступала у 1979-1988 роках. Готував позашляховики до змагань французький дилер Жак Пош. Потужність двигуна ВАЗ піднімали до 110 к. с., а пізніше — і до 310 к. с. На Ниві виступав навіть відомий пілот Формули-1 Жакі Ікс.

[ + – ] Керуватимуть Нивою Маріо Якобер та Сладан Мільїч

Раніше Фокус розповідав про те, що виробництво Ниви налагодили у Німеччині. Позашляховики випускають в особливій версії.