Стара 37-річна Нива вийде на старт ралі Дакар-2022 (відео)
Позашляховик боротиметься за перемогу в заліку Classic. До ралі його підготували у Швейцарії.
У ралі Дакар-2022 очікується надзвичайно незвичайний учасник. До знаменитого марафону в пустелі підготовлено стару Ниву 1984 року. Про це повідомляє Carakoom.
Як не дивно, ралійна Нива створена у Швейцарії – підготували її до Дакара у команді Red Legend Team. Виступатиме вона у новому класі Classic – у ньому змагаються автомобілі, які виступали в ралі до 2000 року. На старт вийде екіпаж Маріо Якобера та Сладана Мільїча.Важливо
Нива ВАЗ-2121 підготовлена відповідно до вимог категорії Т1 – усередині з'явилися каркас безпеки, система пожежогасіння та бак із питною водою. Потужність 1,6-літрового мотора карбраторного підняли до 95 к. с. а масу знизили до 1 055 кг.
У межах випробувань позашляховик проїхав від Новосибірська до Цюріха. Дистанцію пробігу (5 542 км) можна порівняти за протяжністю з марафоном Дакар.
Варто зазначити, що Нива у ралі Дакар (тоді ще Париж-Дакар) виступала у 1979-1988 роках. Готував позашляховики до змагань французький дилер Жак Пош. Потужність двигуна ВАЗ піднімали до 110 к. с., а пізніше — і до 310 к. с. На Ниві виступав навіть відомий пілот Формули-1 Жакі Ікс.
Раніше Фокус розповідав про те, що виробництво Ниви налагодили у Німеччині. Позашляховики випускають в особливій версії.