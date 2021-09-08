В Україні показали оновлену Lada Niva Travel ціною від 370 480 грн

На виставці "Агро-Вінниця", що проходить із 7 по 9 вересня, показали недорогий позашляховик Lada Niva Travel, який після поновлення отримав змінений екстер'єр та інтер'єр.

Як повідомляє autocentre.ua, машину представила компанія "Вінниччина-Авто", яка входить до складу корпорації "УкрАВТО". Оновлений позашляховик пропонується в Україні з бензиновим 8-клапанним мотором об'ємом 1,7 літри, який розвиває 80 к. с. і 127,4 Нм. Двигун відповідає екологічним нормам Євро-5.

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[ + – ] Lada Niva Travel отримала оновлені екстер'єр та інтер'єр Фото: Юрий Гоголев

Мотор працює з 5-ступінчастою механічною коробкою передач. Нива завжди славилася своїми позашляховими якостями. І в технічному плані Travel не підносить сюрпризів. За прохідність відповідає постійний повний привід із роздавальною коробкою і блокування міжосьового диференціалу. А обидва мости мають сапуни, що позбавляє від їх обслуговування після подолання броду.

Розміри оновленої Lada Niva Travel:

довжина — 4 099 мм;

ширина — 1 804 мм;

висота — 1 690 мм*.

*З рейлінгами на даху

Оновлена Lada Niva Travel в Україні пропонується в трьох комплектаціях: Classic, Comfort і Luxe.

Ціна й оснащення Lada Niva Travel:

Початковий рівень оснащення Classic враховує: подушку безпеки для водія, кріплення дитячих сидінь ISOFIX, імобілайзер, денні ходові вогні, ABS + BAS, EBD, регулювання керма за кутом нахилу, центральний замок, електропривід та обігрів зовнішніх дзеркал, електричні склопідйомники в передніх дверях, аудіопідготовку, розетку на 12V, USB-роз'єм і сталевий захист картера двигуна. Ціна — від 370 480 грн.

[ + – ] Салон Lada Niva Travel у виконанні Comfort Фото: Юрий Гоголев

Середня версія Comfort додатково отримує: задні підголівники, трансформований підлокітник водійського сидіння з 2-ма підстаканниками, підігрів передніх сидінь, кондиціонер, речовий відсік з охолодженням, 15-дюймові легкосплавні колісні диски, забарвлення "металік", кофр запасного колеса та додаткові ущільнювачі в дверях. Ціна — від 386 900 грн.

Фото: Юрий Гоголев

А найбільш багате оснащення Luxe вже порадує: подушкою безпеки і для переднього пасажира, сигналізацією, протитуманними фарами, додатковою віброізоляцією, регулюванням водійського сидіння за висотою, мультимедійною системою, парк-троніком, камерою заднього виду, обігрівом вітрового скла і 16-дюймовими легкосплавними колісними дисками, рейлінгами на даху, а також корпусами дзеркал, дверними ручками і кожухом запасного колеса під колір кузова. Ціна — від 432 530 грн.

[ + – ] У найдорожчому виконанні кожух запасного колеса буде пофарбований під колір кузова Фото: Юрий Гоголев

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