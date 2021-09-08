В Украине показали обновленную Lada Niva Travel ценой от 370 480 грн

На проходящей с 7 по 9 сентября выставке "Агро-Винница" показали недорогой внедорожник Lada Niva Travel, который после обновления получил измененный экстерьер и интерьер.

Как сообщает autocentre.ua, машину представила компания "Винниччина-Авто", которая входит в состав корпорации "УкрАВТО". Обновленный внедорожник предлагается в Украине с бензиновым 8-клапанным мотором объемом 1,7 литра, который развивает 80 л. с. и 127,4 Нм. Двигатель отвечает экологическим нормам Евро-5.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Lada Niva Travel получила обновленные экстерьер и интерьер Фото: Юрий Гоголев

Мотор работает с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Нива всегда славилась своими внедорожными качествами. И в технической плане Travel не преподносит сюрпризов. За проходимость отвечает постоянный полный привод с раздаточной коробкой и блокировка межосевого дифференциала. А оба моста имеют сапуны, что избавляет от их обслуживания после преодоления брода.

Размеры обновленной Lada Niva Travel:

Длина – 4099 мм

Ширина – 1804 мм

Высота – 1690 мм*

* с рейлингами на крыше

Обновленная Lada Niva Travel в Украине предлагается в трех комплектациях: Classic, Comfort и Luxe.

Цена и оснащение Lada Niva Travel:

Начальный уровень оснащения Classic включает: подушку безопасности для водителя, крепления детских сидений ISOFIX, иммобилайзер, дневные ходовые огни, ABS+BAS, EBD, регулировку руля по углу наклона, центральный замок, электропривод и обогрев наружных зеркал, электрические стеклоподъемники в передних дверях, аудиоподготовку, розетку на 12V, USB-разъем и стальную защиту картера двигателя. Цена – от 370 480 грн.

[ + – ] Салон Lada Niva Travel в исполнении Comfort Фото: Юрий Гоголев

Средняя версия Comfort дополнительно получает: задние подголовники, трансформируемый подлокотник водительского сиденья с 2-мя подстаканниками, подогрев передних сидений, кондиционер, вещевой отсек с охлаждением, 15-дюймовые легкосплавные колесные диски, окраску "металлик", кофр запасного колеса и дополнительные уплотнители в дверях. Цена – от 386 900 грн.

Фото: Юрий Гоголев

А самое богатое оснащение Luxe уже порадует: подушкой безопасности и для переднего пассажира, сигнализацией, противотуманными фарами, дополнительной виброизоляцией, регулировкой водительского сиденья по высоте, мультимедийной системой, парк-троником, камерой заднего вида, обогревом ветрового стекла и 16-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, рейлингами на крыше, а также корпусами зеркал, дверными ручками и кожухом запасного колеса в цвет кузова. Цена – от 432 530 грн.

[ + – ] В самом дорогом исполнении кожух запасного колеса будет окрашен в цвет кузова Фото: Юрий Гоголев

Первоисточник