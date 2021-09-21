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Лімітований ексклюзив: у Німеччині налагодили випуск особливої Ниви

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Lada Niva, нова Нива, Лада Нива, Lada 4x4
Фото: drive2.ru | Всього випустять тільки 50 німецьких Lada Niva

У німецькому Магдебурзі стартувало виробництво позашляховика Lada Niva 4x4 50th Anniversary Limited Edition. Випускати його дрібними серіями вирішила невелика компанія Partisan Motors.

Власником Partisan Motors є бізнесмен російського походження Віктор Постніков. Незвичайний проєкт реалізували колишні співробітники ВАЗа та присвятили 50-річчю запуску у виробництво ВАЗ-2101.

Саме тому зберуть рівно 50 таких позашляховиків вартістю 19 900 євро, причому продавати їх будуть тільки на німецькому ринку. Творці сподіваються, що на них знайдуться покупці, адже у Ниви в Німеччині є шанувальники.

Lada Niva, нова Нива, Лада Нива, Lada 4x4
Нива отримала позашляхові шини, шноркель і багажник на дах
Фото: drive2.ru

Від стандартної Lada Niva 2021 версія 50th Anniversary Limited Edition відрізняється новими бамперами, пластиковими накладками на колісних арках, фарами Nolden. Також з'явилися шноркель, багажник на даху і 16-дюймові литі диски з позашляховими шинами BF Goodrich розміру 215/65 R16. Передбачене й кріплення для лебідки.

Lada Niva, нова Нива, Лада Нива, Lada 4x4
Позашляховик присвятили 50-річчю початку випуску ВАЗ-2101
Фото: drive2.ru

Салон обробили екошкірою з контрастною червоною прострочкою. А ось двигун залишився без змін — під капотом встановлена 1,7-літрова 80-сильна четвірка, хоча спочатку анонсували більш сучасний мотор.

Варто зазначити, що нова Нива в Німеччині вже не продається, тому що не відповідає нормам з екології та безпеки. Утім, для Lada Niva 4x4 50th Anniversary Limited Edition зроблять виняток, як для дрібносерійного ексклюзиву.

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Салон Ниви обшили екошкірою
Фото: drive2.ru

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні представлена Lada Niva Travel. Нова Нива змінилася зовні, а її комплектацію розширили.