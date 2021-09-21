Лимитированный эксклюзив: в Германии наладили выпуск особой Нивы

В немецком Магдебурге стартовало производство внедорожника Lada Niva 4x4 50th Anniversary Limited Edition. Выпускать его мелкими сериями решила небольшая компания Partisan Motors.

Владельцем Partisan Motors является бизнесмен российского происхождения Виктор Постников. Необычный проект реализовали бывшие сотрудники ВАЗа и посвятили 50-летию запуска в производство ВАЗ-2101.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Именно поэтому соберут ровно 50 таких внедорожников стоимостью 19 900 евро, причем продавать их будут только на немецком рынке. Создатели надеются, что на них найдутся покупатели, ведь у Нивы в Германии есть поклонники.

[ + – ] Нива получила внедорожные шины, шноркель и багажник на крышу Фото: drive2.ru

От стандартной Lada Niva 2021 версия 50th Anniversary Limited Edition отличается новыми бамперами, пластиковыми накладками на колесных арках, фарами Nolden. Также появились шноркель, багажник на крыше и 16-дюймовые литые диски с внедорожными шинами BF Goodrich размера 215/65 R16. Предусмотрено и крепление для лебедки.

[ + – ] Внедорожник посвятили 50-летию начала выпуска ВАЗ-2101 Фото: drive2.ru

Салон отделали экокожей с контрастной красной прострочкой. А вот двигатель остался без изменений – под капотом установлена 1,7-литровая 80-сильная четверка, хотя изначально анонсировали более современный мотор.

Следует отметить, что новая Нива в Германии уже не продается, так как не соответствует нормам по экологии и безопасности. Впрочем, для Lada Niva 4x4 50th Anniversary Limited Edition сделают исключение, как для мелкосерийного эксклюзива.

[ + – ] Салон Нивы обшили экокожей Фото: drive2.ru

Ранее Фокус сообщал, что в Украине представлена Lada Niva Travel. Новая Нива изменилась внешне, а ее комплектацию расширили.