Старая 37-летняя Нива выйдет на старт ралли Дакар-2022 (видео)

Внедорожник поборется за победу в зачете Classic. К ралли его подготовили в Швейцарии.

В ралли Дакар-2022 ожидается очень необычный участник. К знаменитому марафону в пустыне подготовлена старенькая Нива 1984 года. Об этом сообщает Carakoom.

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[ + – ] Мощность двигателя подняли до 95 л. с. Фото: Carakoom

Как ни странно, раллийная Нива создана в Швейцарии – подготовили ее к Дакару в команде Red Legend Team. Выступать она будет в новом классе Classic – в нем соревнуются автомобили, выступавшие в ралли до 2000 года. На старт выйдет экипаж Марио Якобера и Сладана Мильича.

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Нива ВАЗ-2121 подготовлена в соответствии с требованиями категории Т1 – внутри появились каркас безопасности, система пожаротушения и бак с питьевой водой. Мощность 1,6-литрового карбраторного мотора подняли до 95 л. с., а массу снизили до 1055 кг.

[ + – ] Внедорожник получил каркас безопасности и систему пожаротушения Фото: Carakoom

В рамках испытаний внедорожник проехал от Новосибирска до Цюриха. Дистанция пробега (5542 км) сопоставима по протяженности с марафоном Дакар.

Следует отметить, что Нива в ралли Дакар (тогда еще Париж-Дакар) выступала в 1979-1988 годах. Готовил внедорожники к соревнованиям французский дилер Жак Пош. Мощность двигателя ВАЗ поднимали до 110 л. с., а позже — и до 310 л. с. На Ниве выступал даже известный пилот Формулы-1 Жаки Икс.

[ + – ] Управлять Нивой будут Марио Якобер и Сладан Мильич

Ранее Фокус рассказывал о том, что производство Нивы наладили в Германии. Внедорожники выпускают в особой версии.