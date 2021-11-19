Молодший брат RAV4: живі фото та подробиці нового кросовера Toyota

Toyota Frontlander запропонують у бензиновій і гібридній версіях. Кросовер використовує агрегати Toyota Corolla.

На автосалоні в Гуанчжоу представили Toyota Frontlander. Кросовер надійде у виробництво на китайському підприємстві GAC-Toyota на початку 2022 року. Про це повідомляє сайт Autohome.

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[ + – ] Кросовер запропонують у бензиновій і гібридній модифікаціях Фото: autohome.com.cn

Нова Toyota Frontlander — китайська версія моделі Corolla Cross. Кросовер відрізняється, перш за все, дизайном передньої частини з вираженим "носом" і величезною решіткою радіатора. За розмірами автомобіль трохи менший за Toyota RAV4:

довжина — 4 485 мм;

ширина — 1 825 мм;

висота — 1 620 мм;

колісна база — 2 640 мм.

[ + – ] За розмірами автомобіль трохи менший за Toyota RAV4 Фото: autohome.com.cn

У салоні низка деталей запозичені у Toyota Corolla — кермо, панель приладів і 8,0-дюймовий сенсорний дисплей мультимедіа. Об'єм багажника становить 487 л.

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Серед доступних для Toyota Frontlander опцій — безключовий доступ, роздільний клімат-контроль, датчики світла та дощу, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного уповільнення і контролю розмітки.

[ + – ] Деталі салону запозичені у Toyota Corolla Фото: autohome.com.cn

Кросовер Toyota дебютував із 2,0-літровим 173-сильним бензиновим двигуном, а потім з'явиться ще й 122-сильна гібридна версія. Усі Frontlander отримали безступінчастий варіатор, а привід може бути переднім чи повним.

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