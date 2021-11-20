Представлен самый яркий кроссовер Chery: скоро в Украине

Chery Omoda 5 – первая модель в новом стиле китайской марки. Кроссовер будут активно экспортировать в другие страны.

На автосалоне в Гуанчжоу представили новый Chery Omoda 5. Купе-кроссовер начнут продавать в 2022 году, причем представлен он будет в 30 странах мира и может появиться в Украине. Об этом сообщает сайт Autohome.

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Кроссовер Chery Omoda 5 построен на платформе модели Tiggo 5x. Он достигает 4400 мм в длину и 1830 мм в ширину при колесной базе в 2630 мм.

[ + – ] Купе-кроссовер будут продавать в 30 странах мира Фото: autohome.com.cn

Именно на Chery Omoda 5 2022 дебютирует новый фирменный стиль китайской марки. Кроссовер выглядит ярко благодаря покатой крыше, высокой оконной линии и мускулистым расширенным колесным аркам. Огромная решетка радиатора сочетается с двухэтажной светодиодной оптикой.

[ + – ] Дисплеи панели приборов и мультимедиа сгруппированы в один блок Фото: autohome.com.cn

В салоне руль скошен снизу, а дисплеи цифровой панели приборов и мультимедиа объединены в один блок. Кнопки климат-контроля – сенсорные. Спортивные передние сиденья разделены высоким центральным тоннелем. В топовой версии салон отделан кожей, предусмотрены панорамная крыша, 18-дюймовые диски и беспроводная зарядка для смартфонов.

[ + – ] Chery Omoda 5 предложат в бензиновой и гибридной версиях Фото: autohome.com.cn

На первых порах кроссовер Chery Omoda 5 будут оснащать 1,6-литровым 197-сильным бензиновым турбомотором и 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Также со временем появится гибридная модификация.

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