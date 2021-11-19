Для большой семьи: Audi создали практичный и просторный электрокроссовер

Новый Audi Q5 e-tron предложат в трех версиях. Запас хода электрокара – до 560 км.

Электрическую линейку Audi расширил кроссовер Q5 e-tron. Презентовали его на автосалоне в Гуанчжоу, а в продажу электромобиль поступит в начале следующего года по цене примерно от 45 тыс. евро. Об этом пишет Авторевю.

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[ + – ] Запас хода Audi Q5 e-tron - до 560 км Фото: Audi

Следует отметить, что с Audi Q5 новый электрокроссовер не имеет ничего общего, кроме схожего названия. Его близким родственником является электромобиль Audi Q4 e-tron. Два авто очень схожи внешне, но Q5 e-tron отличается дизайном передней части и почти на 30 см крупнее:

Длина – 4876 мм

Ширина – 1865 мм

Высота – 1674 мм

Колесная база – 2965 мм

[ + – ] Электромобиль предложен в трех модификациях Фото: Audi

Возросшие размеры позволили добавить третий ряд сидений – предложены версии на 6 и 7 мест. Максимальный объем багажника со сложенными сиденьями вырос до 1825 л.

[ + – ] В салоне центральная панель повернута к водителю Фото: Audi

Компоновка салона знакома по Audi Q4 e-tron. У кроссовера нестандартный четырехспицевый руль, виртуальная приборка и повернутая к водителю центральная панель.

[ + – ] Предложат варианты кроссовера на 6 и 7 мест Фото: Audi

Электрический кроссовер Audi Q5 предложен в трех версиях:

35 e-tron – один мотор, передний привод, 180 л. с., батарея на 55 кВт∙ч, запас хода – 340 км

40 e-tron – один мотор, передний привод, 204 л. с., батарея на 82 кВт∙ч, запас хода – 560 км

50 e-tron – два мотора, полный привод, 306 л. с., батарея на 82 кВт∙ч, запас хода – 520 км

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