Для большой семьи: Audi создали практичный и просторный электрокроссовер
Новый Audi Q5 e-tron предложат в трех версиях. Запас хода электрокара – до 560 км.
Электрическую линейку Audi расширил кроссовер Q5 e-tron. Презентовали его на автосалоне в Гуанчжоу, а в продажу электромобиль поступит в начале следующего года по цене примерно от 45 тыс. евро. Об этом пишет Авторевю.
Следует отметить, что с Audi Q5 новый электрокроссовер не имеет ничего общего, кроме схожего названия. Его близким родственником является электромобиль Audi Q4 e-tron. Два авто очень схожи внешне, но Q5 e-tron отличается дизайном передней части и почти на 30 см крупнее:
- Длина – 4876 мм
- Ширина – 1865 мм
- Высота – 1674 мм
- Колесная база – 2965 мм
Возросшие размеры позволили добавить третий ряд сидений – предложены версии на 6 и 7 мест. Максимальный объем багажника со сложенными сиденьями вырос до 1825 л.
Компоновка салона знакома по Audi Q4 e-tron. У кроссовера нестандартный четырехспицевый руль, виртуальная приборка и повернутая к водителю центральная панель.
Электрический кроссовер Audi Q5 предложен в трех версиях:
- 35 e-tron – один мотор, передний привод, 180 л. с., батарея на 55 кВт∙ч, запас хода – 340 км
- 40 e-tron – один мотор, передний привод, 204 л. с., батарея на 82 кВт∙ч, запас хода – 560 км
- 50 e-tron – два мотора, полный привод, 306 л. с., батарея на 82 кВт∙ч, запас хода – 520 км
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