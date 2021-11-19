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Представлен первый электрокроссовер Mitsubishi: он недорогой и с запасом хода 520 км

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Mitsubishi Airtrek 2022, новый Mitsubishi Airtrek, электромобиль Mitsubishi, кроссовер Mitsubishi
Фото: прес-служба/Mitsubishi | Mitsubishi Airtrek будет стоить около 35 тыс. долларов

Mitsubishi Airtrek – кроссовер размером с Outlander. Его начнут продавать с 2022 года.

Mitsubishi возродили модель Airtrek. Именно так назвали первый электрокроссовер японской марки, представленный на автосалоне в Гуанчжоу. Модель поступит в продажу с 2022 года и будет стоить около 35 тыс. долларов. Об этом сообщает сайт Motor1.

Mitsubishi Airtrek 2022, новый Mitsubishi Airtrek, электромобиль Mitsubishi, кроссовер Mitsubishi
По размерам кроссовер сопоставим с Mitsubishi Outlander
Фото: пресс-служба/Mitsubishi

Новый Mitsubishi Airtrek будут выпускать в Китае, а создавали его в партнерстве с местной компанией GAC. Кроссовер отличается граненным дизайном с огромной фальшрадиаторной решеткой и тоненькими светодиодными фарами. По размерам Airtrek сопоставим с Mitsubishi Outlander 2021:

  • Длина – 4630 мм
  • Ширина – 1920 мм
  • Высота – 1728 мм
  • Колесная база – 2830 мм
  • Масса – 1900 кг
Mitsubishi Airtrek 2022, новый Mitsubishi Airtrek, электромобиль Mitsubishi, кроссовер Mitsubishi
Кроссовер получил 184-сильный мотор
Фото: пресс-служба/Mitsubishi

В салоне также преобладают рубленные поверхности. Кроссовер Mitsubishi получил виртуальную панель приборов и большой сенсорный дисплей, а передние сиденья разделены высоким центральным тоннелем. Разработчики утверждают, что Airtrek просторнее Outlander.

Mitsubishi Airtrek 2022, новый Mitsubishi Airtrek, электромобиль Mitsubishi, кроссовер Mitsubishi
В салоне установлен большой сенсорный дисплей
Фото: пресс-служба/Mitsubishi

Электромобиль Mitsubishi Airtrek 2022 переднеприводной и оснащен 184-сильным мотором. Аккумуляторная батарея емкостью 70 кВт∙ч позволяет проехать примерно 520 км без подзарядки.

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Ранее Фокус рассказывал, что в GAC создали электрокроссовер, способный проехать 1000 км на одном заряде. Он стоит 45 тыс. долларов.