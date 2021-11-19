Представлен первый электрокроссовер Mitsubishi: он недорогой и с запасом хода 520 км

Mitsubishi Airtrek – кроссовер размером с Outlander. Его начнут продавать с 2022 года.

Mitsubishi возродили модель Airtrek. Именно так назвали первый электрокроссовер японской марки, представленный на автосалоне в Гуанчжоу. Модель поступит в продажу с 2022 года и будет стоить около 35 тыс. долларов. Об этом сообщает сайт Motor1.

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[ + – ] По размерам кроссовер сопоставим с Mitsubishi Outlander Фото: пресс-служба/Mitsubishi

Новый Mitsubishi Airtrek будут выпускать в Китае, а создавали его в партнерстве с местной компанией GAC. Кроссовер отличается граненным дизайном с огромной фальшрадиаторной решеткой и тоненькими светодиодными фарами. По размерам Airtrek сопоставим с Mitsubishi Outlander 2021:

Длина – 4630 мм

Ширина – 1920 мм

Высота – 1728 мм

Колесная база – 2830 мм

Масса – 1900 кг

[ + – ] Кроссовер получил 184-сильный мотор Фото: пресс-служба/Mitsubishi

В салоне также преобладают рубленные поверхности. Кроссовер Mitsubishi получил виртуальную панель приборов и большой сенсорный дисплей, а передние сиденья разделены высоким центральным тоннелем. Разработчики утверждают, что Airtrek просторнее Outlander.

[ + – ] В салоне установлен большой сенсорный дисплей Фото: пресс-служба/Mitsubishi

Электромобиль Mitsubishi Airtrek 2022 переднеприводной и оснащен 184-сильным мотором. Аккумуляторная батарея емкостью 70 кВт∙ч позволяет проехать примерно 520 км без подзарядки.

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Ранее Фокус рассказывал, что в GAC создали электрокроссовер, способный проехать 1000 км на одном заряде. Он стоит 45 тыс. долларов.