Представлен первый электрокроссовер Mitsubishi: он недорогой и с запасом хода 520 км
Mitsubishi Airtrek – кроссовер размером с Outlander. Его начнут продавать с 2022 года.
Mitsubishi возродили модель Airtrek. Именно так назвали первый электрокроссовер японской марки, представленный на автосалоне в Гуанчжоу. Модель поступит в продажу с 2022 года и будет стоить около 35 тыс. долларов. Об этом сообщает сайт Motor1.
Новый Mitsubishi Airtrek будут выпускать в Китае, а создавали его в партнерстве с местной компанией GAC. Кроссовер отличается граненным дизайном с огромной фальшрадиаторной решеткой и тоненькими светодиодными фарами. По размерам Airtrek сопоставим с Mitsubishi Outlander 2021:
- Длина – 4630 мм
- Ширина – 1920 мм
- Высота – 1728 мм
- Колесная база – 2830 мм
- Масса – 1900 кг
В салоне также преобладают рубленные поверхности. Кроссовер Mitsubishi получил виртуальную панель приборов и большой сенсорный дисплей, а передние сиденья разделены высоким центральным тоннелем. Разработчики утверждают, что Airtrek просторнее Outlander.
Электромобиль Mitsubishi Airtrek 2022 переднеприводной и оснащен 184-сильным мотором. Аккумуляторная батарея емкостью 70 кВт∙ч позволяет проехать примерно 520 км без подзарядки.Важно
Ранее Фокус рассказывал, что в GAC создали электрокроссовер, способный проехать 1000 км на одном заряде. Он стоит 45 тыс. долларов.