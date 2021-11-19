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Представлений перший електрокросовер Mitsubishi: він недорогий та із запасом ходу 520 км

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Mitsubishi Airtrek 2022, новий Mitsubishi Airtrek, електромобіль Mitsubishi, кросовер Mitsubishi
Фото: Пресслужба/Mitsubishi | Mitsubishi Airtrek коштуватиме приблизно 35 тис. доларів

Mitsubishi Airtrek — кросовер розміром з Outlander. Його почнуть продавати з 2022 року.

Mitsubishi відродили модель Airtrek. Саме так назвали перший електрокросовер японської марки, представлений на автосалоні у Гуанчжоу. Модель надійде у продаж із 2022 року та коштуватиме приблизно 35 тис. доларів. Про це повідомляє сайт Motor1.

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За розмірами кросовер можна порівняти з Mitsubishi Outlander
Фото: прес-служба/Mitsubishi

Новий Mitsubishi Airtrek випускатимуть у Китаї, а створювали його у партнерстві з місцевою компанією GAC. Кросовер відрізняється граненим дизайном із величезними фальшрадіаторними гратами і тоненькими світлодіодними фарами. За розмірами Airtrek можна порівняти з Mitsubishi Outlander 2021:

  • довжина — 4 630 мм;
  • ширина — 1 920 мм;
  • висота — 1 728 мм;
  • колісна база — 2 830 мм;
  • маса — 1 900 кг.
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Кросовер отримав 184-сильний двигун
Фото: прес-служба/Mitsubishi

У салоні також переважають рубані поверхні. Кросовер Mitsubishi отримав віртуальну панель приладів і великий сенсорний дисплей, а передні сидіння розділені високим центральним тунелем. Розробники стверджують, що Airtrek просторіший за Outlander.

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У салоні встановлено великий сенсорний дисплей
Фото: прес-служба/Mitsubishi

Електромобіль Mitsubishi Airtrek 2022 передньопривідний та оснащений 184-сильним мотором. Акумуляторна батарея ємністю 70 кВт∙год дозволяє проїхати приблизно 520 км без підзарядки.

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Раніше Фокус розповідав, що в GAC створили електрокросовер, здатний проїхати 1 000 км на одному заряді. Він коштує 45 тисяч доларів.