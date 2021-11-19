Розсекречено новий електричний конкурент BMW X3 від Hyundai

Genesis Electrified GV70 здатний проїхати 500 км без підзарядки. Електрокар надійде у продаж із 2022 року.

Кросовер Genesis GV70 отримав електричну версію. Преміальний електрокар Hyundai представлять вже сьогодні на автосалоні в Гуанчжоу. Про це пише сайт Motor1.

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[ + – ] Запас ходу кросовера — 500 км Фото: Hyundai

Новий Genesis Electrified GV70 (саме так назвали електрокар) отримав два мотори, що розвивають сумарно 483 к. с. та 700 Нм. Він значно потужніший навіть топової бензинової версії моделі (у неї 375-сильний V6) і здатний розігнатися до 100 км/год за 4,5 с.

Заявлений запас ходу електромобіля — 500 км. Батарея запозичила у Genesis GV60 і підтримує надшвидку зарядку потужністю до 350 кВт. У такому режимі зарядитися на 80% можна лише за 20 хвилин.

[ + – ] Розгін до 100 км/год займає всього 4,5 с Фото: Hyundai

Повний привід у кросовера підключається. За необхідності передній мотор можна вимкнути для економії заряду батареї.

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Варто зазначити, що на вигляд електромобіль Genesis GV70 нічим не відрізняється від бензинової або дизельної версії моделі. У салоні також обійшлося без великих змін — хіба змінили графіку віртуальної панелі приладів і меню мультимедійної системи.

[ + – ] Дизайн та оформлення салону не змінилися порівняно зі стандартним GV70 Фото: Hyundai

Виробництво Genesis Electrified GV70 стартує у 2022 році на заводі Hyundai у США. Конкурентами кросовера називають електромобілі BMW iX3 та Mercedes-Benz EQC.

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