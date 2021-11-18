Американці показали нового конкурента Tesla: у нього є караоке та пляжний режим
Електрокросовер Fisker буде доступний у трьох варіантах. Ціни стартують із 37,5 тис. доларів.
Американська компанія Fisker показала на автосалоні в Лос-Анджелесі електричний кросовер Ocean. Новий суперник Tesla надійде у виробництво рівно за рік – у листопаді 2022-го. Випускатимуть його в Австрії. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Електромобіль Fisker Ocean досягає 4640 мм у довжину та відрізняється оригінальним дизайном із вигнутою віконною лінією та тоненькою діодною оптикою. Як опцію пропонують сонячні панелі на дах.Важливо
У салоні не обійшлося без оригінальних рішень. Так, 17,1-дюймовий сенсорний екран може повертатися. Аудіосистема доповнена функцією караоке. Крім того, натисканням кнопки можна одночасно опустити всі стекла та відкрити люк у даху – Fisker назвали це "каліфорнійським" режимом для пляжу.
Кросовер Fisker Ocean запропонують у трьох модифікаціях:
- Ocean ($37 499) — один двигун, передній привід, 279 к. с., 6,9 с до 100 км/год, запас ходу – 402 км;
- Ocean Ultra ($49 999) — два мотори, повний привід 540 к. с., 3,9 с до 100 км/год, запас ходу – 547 км;
- Ocean Extreme ($68 999) — два мотори, повний привід 550 к. с., 3,6 с до 100 км/год, запас ходу – 562 км.
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