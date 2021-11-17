Флагманський електрокросовер Hyundai розсекретили на відео: подробиці про модель
Hyundai SEVEN через три роки перетвориться на серійний Ioniq 7. Він стане найбільшим електрокросовером марки.
На автошоу в Лос-Анджелесі представлений концепт-кар Hyundai SEVEN. Він передує появі флагманського електрокросовера Ioniq 7 – його виробництво розпочнеться у 2024 році. Про це повідомляє офіційний сайт Hyundai.
Новий Hyundai SEVEN — великий кросовер завдовжки близько 5 м і з колісною базою 3200 мм. Він має довгий капот, високу віконну лінію і виражені колісні арки. Найпомітніша риса дизайну – піксельні світлодіодні фари. Задні двері відчиняються проти руху, а двері багажника повністю прозорі.
Салон Hyundai SEVEN виконаний у вигляді лаунж-зони із сидіннями, що повертаються, і кутовим диваном. Керма та панелі приладів немає, адже концепт-кар безпілотний.Важливо
Серійна модель, звісно, отримає органи управління, хоча автопілот також обіцяють. Відомо, що її побудують на платформі E-GMP, яку використовують Hyundai Ioniq 5 та нові електрокари Kia.
Кросовер отримає два мотори та повний привід, а його запас ходу перевищить 480 км. Зарядити його на 80% швидкої станції потужністю 350 кВт можна буде приблизно за 20 хвилин.
Раніше Фокус розповідав про електрокросовер від Huawei. Він надійде в продаж уже у 2022 році.