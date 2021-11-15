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Kia наповнить ринок електромобілями різних класів і розмірів

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Kia EV6, Kia EV9, електромобілі Kia, електрокари Kia
Фото: Kia | До 2040 року Kia припинить випуск бензинових і дизельних моделей

Kia готується до повної відмови від двигунів внутрішнього згоряння. У Південній Кореї готують понад десяток нових електрокарів.

Електрична лінійка Kia суттєво розшириться в найближчі кілька років. До 2026 року вона налічуватиме цілих 11 моделей різних класів. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Усі електромобілі Kia будуть збудовані на спеціально створеній модульній платформі E-GMP. Поки що розсекречені лише їхні силуети на тизерах, і представлена лише одна модель цього сімейства – хетчбек Kia EV6. Наступним стане флагманський семимісний кросовер EV9 – його передсерійна версія дебютує за кілька днів на автошоу в Лос-Анджелесі.

Kia EV6, Kia EV9, електромобілі Kia, електрокари Kia
Усього заплановано 11 електрокарів Kia EV
Фото: carscoops.com

У 2022 році також з'явиться компактний електрокросовер — він змінить Kia e-Niro. На 2023 рік заплановано прем'єри трьох електрокарів, ще два представлять у 2024 році та три – у 2025-2026.

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Подробиці моделей не розголошують, але відомо, що електрокари Kia EV7 та EV8 будуть п'ятимісними кросоверами. Також плануються два седани – конкуренти Tesla Model 3 та Model S. Крім того, з'явиться невеликий електричний мінівен. Початковим же в сімействі стане обтічний хетчбек С-класу – він кине виклик Volkswagen ID.3 та майбутній бюджетній Tesla за 25 тис. доларів.

Електрокросовер Kia EV9 стане флагманом лінійки
Електрокросовер Kia EV9 стане флагманом лінійки
Хетчбек Kia
Хетчбек Kia
Кросовер Kia EV7
Кросовер Kia EV7
Електричний седан Kia
Електричний седан Kia
Мінівен Kia
Мінівен Kia
Електрокросовер Kia EV9 стане флагманом лінійки
Хетчбек Kia
Кросовер Kia EV7
Електричний седан Kia
Мінівен Kia

Поступово електромобілі Kia замінять бензинові та дизельні моделі. У планах південнокорейської компанії – повністю відмовитись від двигунів внутрішнього згоряння на європейському ринку з 2035 року, а у світі – з 2040 року.

Раніше Фокус розповідав про перший електромобіль Subaru. Кросовер здатний проїхати 460 км без підзарядки.