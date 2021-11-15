Kia наповнить ринок електромобілями різних класів і розмірів

Kia готується до повної відмови від двигунів внутрішнього згоряння. У Південній Кореї готують понад десяток нових електрокарів.

Електрична лінійка Kia суттєво розшириться в найближчі кілька років. До 2026 року вона налічуватиме цілих 11 моделей різних класів. Про це повідомляє сайт Carscoops.

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Усі електромобілі Kia будуть збудовані на спеціально створеній модульній платформі E-GMP. Поки що розсекречені лише їхні силуети на тизерах, і представлена лише одна модель цього сімейства – хетчбек Kia EV6. Наступним стане флагманський семимісний кросовер EV9 – його передсерійна версія дебютує за кілька днів на автошоу в Лос-Анджелесі.

[ + – ] Усього заплановано 11 електрокарів Kia EV Фото: carscoops.com

У 2022 році також з'явиться компактний електрокросовер — він змінить Kia e-Niro. На 2023 рік заплановано прем'єри трьох електрокарів, ще два представлять у 2024 році та три – у 2025-2026.

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Подробиці моделей не розголошують, але відомо, що електрокари Kia EV7 та EV8 будуть п'ятимісними кросоверами. Також плануються два седани – конкуренти Tesla Model 3 та Model S. Крім того, з'явиться невеликий електричний мінівен. Початковим же в сімействі стане обтічний хетчбек С-класу – він кине виклик Volkswagen ID.3 та майбутній бюджетній Tesla за 25 тис. доларів.

[ + – ] Електрокросовер Kia EV9 стане флагманом лінійки [ + – ] Хетчбек Kia [ + – ] Кросовер Kia EV7 [ + – ] Електричний седан Kia [ + – ] Мінівен Kia

Поступово електромобілі Kia замінять бензинові та дизельні моделі. У планах південнокорейської компанії – повністю відмовитись від двигунів внутрішнього згоряння на європейському ринку з 2035 року, а у світі – з 2040 року.

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