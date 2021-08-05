Зібрана перша найдешевша Tesla за 25 тисяч доларів, — ЗМІ

Новий електрокар займе в лінійці Tesla місце на сходинку нижче Model 3.

У Китаї на заводі місцевого підрозділу компанії Tesla зібраний перший екземпляр нового електромобіля, який стане найдоступнішою моделлю в гамі компанії. Про збірку першої машини повідомляє видання Teslafari з посиланням на джерела, наближені до китайського відділення Tesla.

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Майбутня найдешевша Tesla поки не має імені — передбачається, що вона отримає назву Model 2. Орієнтовна вартість базової версії складе 25 тисяч доларів.

Як зазначає видання, компанія вже уклала контракти з більшістю постачальників комплектуючих для нової моделі. Більш того — на шанхайському заводі Tesla Gigafactory Shanghai вже розпочато підготовчі роботи до старту виробництва електрокара. Серійний випуск Model 2 для Китаю може початися вже до кінця 2021 року.

Перша інформація про нову модель з'явилася ще в 2018 році, коли найдешевша Tesla була анонсована главою компанії Ілона Маском. На початку минулого року в мережі з'явився ескіз новинки (на заголовному фото), а в лютому 2021 рік стало відомо, що Model 2 модель буде продаватися в усьому світі, а не тільки в Китаї.

Як зазначив Маск, доступна ціна на Model 2 обумовлена використанням в цьому електрокарі інноваційних акумуляторів, які будуть дешевше нинішніх і забезпечать запас ходу на 16% більше.

Розробка Tesla за 25 тисяч доларів із Китаю значною мірою трималася в секреті, хоча попередні документи й інтерв'ю з керівниками компанії дали деякі натяки на розробку майбутнього автомобіля. Наприклад, ще в січні місцеве китайське ЗМІ Sina Motors повідомило, що Tesla вже почала оцінку впливу на навколишнє середовище нового електромобіля.

Раніше Фокус повідомляв, що Ілона Маска заборонили критикувати. Співробітникам американської компанії The Boring Company, заснованої Маском, видали методички, де заборонено говорити про аварії з Теслами та лаяти свого керівника.