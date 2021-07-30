Або добре, або ніяк: про засновника Tesla Ілона Маска заборонили говорити погано

Співробітники Tesla, які часто спілкуються з пресою, отримують спеціальні інструкції з відповідями на часті запитання. Їм забороняється говорити про аварії з Теслами і лаяти свого керівника.

Підземна транспортна система The Boring Company в Лас-Вегасі складається з безлічі електромобілів Tesla. У документі, який видають її водіям, усі поїздки рекомендується називати безпечними, але ніяк не розважальними. Також заборонено обговорювати майже все: вартість проекту, свій стаж роботи на Ілона Маска, ймовірність потрапити в ДТП і навіть розкривати штат стартапу.

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Цікаво, що самому Маску приділений великий блок в офіційному документі. Питання про топ-менеджера називають делікатними й одночасно з цим поширеними. Якщо пасажири починають розмову про Маска, то водії або повинні її максимально швидко припинити, або невпинно повторювати, що він є зразком приголомшливого лідера, котрий надихає всіх співробітників. Згідно з інструкцією, також незайвим буде додати в розмову думку про те, що Маск як творець проекту максимально залучений у процес і тримає його розвиток під контролем.

Новий інфраструктурний проект The Boring Company стартував у червні поточного року. За задумом Ілона Маска, електрокари Tesla повинні по підземних тунелях доставляти на різні станції пасажирів. Свого роду виходить приватне метро неглибокого залягання.

Раніше ми повідомляли, що Tesla опублікувала квартальний звіт, заявивши чистий прибуток компанії в розмірі 1 мільярда доларів. Другий рекорд компанії — це реалізація понад 200 тисяч електромобілів за минулі три місяці.

Також Фокус писав, що Ілон Маск анонсував відкриття Supercharger для електрокарів усіх марок до кінця 2021 року. Цей факт підтвердили топ-менеджери американського автовиробника в ході зустрічі з норвезькими чиновниками.