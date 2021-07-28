Tesla вперше заробила мільярд доларів, але не може випускати нові моделі

Tesla опублікувала квартальний звіт, заявивши про чистий прибуток компанії на трохи більше 1 мільярда доларів.

Уперше в історії Тесли її чистий прибуток перевищив 1 млрд доларів. Уже вісім кварталів поспіль автовиробник демонструє свою прибутковість і навіть не поспішає продавати свої квоти на викиди СО2 в США іншим автовиробникам. Другий рекорд компанії — це реалізація понад 200 тисяч електромобілів за минулі три місяці. А вироблено за той же період 199 360 машин, причому на частку Model S і Model X припадає близько 1%. Справа в тому, що великі моделі бренду істотно оновилися. Перегляд виробничих процесів зайняв майже півроку.

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Незважаючи на великі фінансові успіхи, Tesla змушена відкладати старт виробництва довгоочікуваних нових моделей. Сам Ілон Маск пояснює затримку із запуском пікапа і сідельного тягача переходом на новий стандарт акумуляторних батарей. За запевненням топ-менеджера, залишилося чекати зовсім недовго. До того ж, нові тягові батареї успішно пройшли краш-тести.

У планах компанії — закінчити будівництво і налагодження нових складальних підприємств в Остіні (США) і Берліні (Німеччина). Очікується, що заводи стануть до ладу вже до кінця поточного року. Обидва майданчики приступлять до випуску компактного електричного кросовера Tesla Model Y. Після повноцінного запуску двох нових заводів компанія більш предметно приступить до підготовки випуску нових моделей. Тому серійні зразки пікапа Tesla Cybertruck і магістрального тягача Tesla Semi раніше, ніж через рік, точно чекати не варто.

Раніше Фокус писав, що генеральний директор Tesla звинуватив "яблучну" компанію в неекологічності. Маск акцентував, що Apple використовує 100-відсотковий кобальт, на відміну від Teslа.

Також ми раніше повідомляли, що Tesla відкрила доступ до beta-тестування оновленого автопілота звичайним водіям. За це компанію засудили і звичайні користувачі, і американські чиновники різних відомств.