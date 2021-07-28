Tesla впервые заработала миллиард долларов, но не может выпускать новые модели

Tesla опубликовала квартальный отчет заявив чистую прибыль компании на чуть более 1 миллиарда долларов.

Впервые в истории Теслы ее чистая прибыль превысила 1 млрд долларов. Уже восемь кварталов подряд автопроизводитель демонстрирует свою доходность и даже не спешит продавать свои квоты на выбросы СО2 в США другим автопроизводителям. Второй рекорд компании — это реализация более 200 тысяч электромобилей за прошедшие три месяца. А произведено за тот же период 199 360 машин, причем на долю Model S и Model X приходится около 1%. Дело в том, что крупные модели бренда существенно обновились. Пересмотр производственных процессов занял почти полгода.

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Несмотря на крупные финансовые успехи, Tesla вынуждена откладывать старт производства долгожданных новых моделей. Сам Илон Маск объясняет задержку с запуском пикапа и седельного тягача переходом на новый стандарт аккумуляторных батарей. По заверениям топ-менеджера, осталось ждать совсем недолго. К тому же, новые тяговые батареи успешно прошли краш-тесты.

В планах компании — закончить строительство и наладку новых сборочных предприятий в Остине (США) и Берлине (Германия). Ожидается, что заводы вступят в строй уже к концу текущего года. Обе площадки приступят к выпуску компактного электрического кроссовера Tesla Model Y. После полноценного запуска двух новых заводов компания более предметно приступит к подготовке выпуска новых моделей. Потому серийные образцы пикапа Tesla Cybertruck и магистрального тягача Tesla Semi раньше, чем через год точно ждать не стоит.

Ранее Фокус писал, что генеральный директор Tesla обвинил "яблочную" компанию в неэкологичности. Маск акцентировал, что Apple использует 100-процентный кобальт, в отличие от Teslа.

Также мы ранее сообщали, что Tesla открыла доступ к beta-тестированию обновленного автопилота обычным водителям. За это компанию осудили и обычные пользователи, и американские чиновники различных ведомств.