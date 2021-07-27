"Бьют конкурентов в своем саду": Илон Маск раскритиковал политику компании Apple

Генеральный директор Tesla обвинил "яблочную" компанию в неэкологичности и в ужасном отношении к конкурентам

Во время недавнего общения с журналистами ​​генеральный директор Tesla Илон Маск нелестно высказался об Apple, Он раскритиковал ее политику в App Store, а также поругал за использование кобальта в аккумуляторах iPhone и Mac.

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Об этом сообщает издание 9to5mac.com.

Во время телефонного разговора с журналистами из Electrek, Маск отметил, что хотел бы существенно расширить сеть зарядных станций Supercharging и сделать так, чтобы ее услугами могли воспользоваться владельцы любого электротранспорта, а не только марки Tesla.

"Наша цель — поддержать появление устойчивой энергетики. Мы не собираемся создавать своего рода огороженный сад, чтобы иметь возможность "побить" наших конкурентов, как это делают некоторые компании", — сказал он и закашлялся. Однако на записи слышно, как с помощью кашля Илон маскирует слово "Apple", имея ввиду одноименную компанию.

Рассуждая о цепочке поставок Tesla, Маск снова нанес удар по Apple, акцентировав, что данный производитель использует 100-процентный кобальт, в отличие от Teslа.

"Я думаю, что Apple использует почти 100-процентный кобальт в своих аккумуляторах, телефонах и ноутбуках, но Tesla не использует кобальт в железо-фосфатных батареях и почти не использует никелевый состав".

В прошлом Apple сталкивалась с критикой относительно использование кобальта. В 2019 году в отчете Apple обвинили в "пособничестве" принудительному детскому труду на кобальтовых рудниках. Долгосрочная цель Apple — полностью устранить необходимость в добыче полезных ископаемых и использовать только переработанные материалы. Эксперты говорят, что это очень амбициозная цель, которую невозможно реализовать в ближайшее время.

Как считают журналисты 9to5mac.com, критика со стороны Маска вызвана тем, что Apple лелеет план по созданию электромобиля. Из недавнего отчет компании стало известно, что в штат был принят бывший сотрудник BMW, который руководил разработкой электрических и гибридных автомобилей i3 и i8. К нему присоединились и несколько экс-сотрудников Tesla. Маск отреагировал на это, назвав конкурентов "кладбищем Tesla".

Маск также отметил, что он пытался продать Tesla Apple в "самые мрачные дни", когда создавалась Model 3, но Тим Кук не ответил на его электронное письмо.

Ранее мы сообщали о том, что Илон Маск забронировал билет на ракетоплан своих конкурентов из Virgin Galactic.