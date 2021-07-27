"Б'ють конкурентів у своєму саду": Ілон Маск розкритикував політику компанії Apple

Гендиректор Tesla незадоволений політиками техногіганта з деяких важливих питань.

Під час нещодавнього спілкування із журналістами генеральний директор Tesla Ілон Маск невтішно висловився про Apple, Він розкритикував її політику в App Store, а також насварив за використання кобальту в акумуляторах iPhone і Mac.

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Про це повідомляє видання 9to5mac.com.

Під час телефонної розмови із журналістами з Electrek, Маск зазначив, що хотів би істотно розширити мережу зарядних станцій Supercharging і зробити так, щоб її послугами могли скористатися власники будь-якого електротранспорту, а не тільки марки Tesla.

"Наша мета — підтримати появу стійкої енергетики. Ми не збираємося створювати свого роду обгороджений сад, щоб мати можливість "побити" наших конкурентів, як це роблять деякі компанії", — сказав він і закашлявся. Однак на записі чутно, як за допомогою кашлю Ілон маскує слово "Apple", маючи на увазі однойменну компанію.

Розмірковуючи про ланцюжок поставок Tesla, Маск знову завдав удару по Apple, акцентувавши, що цей виробник використовує 100-відсотковий кобальт, на відміну від Teslа.

"Я думаю, що Apple використовує майже 100-відсотковий кобальт у своїх акумуляторах, телефонах і ноутбуках, але Tesla не використовує кобальт у залізо-фосфатних батареях і майже не використовує нікелевий склад".

У минулому Apple стикалася з критикою щодо використання кобальту. У 2019 році в звіті Apple звинуватили в "пособництві" примусової дитячої праці на кобальтових рудниках. Довгострокова мета Apple — повністю усунути необхідність у видобутку корисних копалин і використовувати тільки перероблені матеріали. Експерти кажуть, що це дуже амбітна мета, яку неможливо реалізувати найближчим часом.

Як вважають журналісти 9to5mac.com, критика з боку Маска викликана тим, що Apple плекає план зі створення електромобіля. З нещодавнього звіту компанії стало відомо, що в штат був прийнятий колишній співробітник BMW, який керував розробкою електричних і гібридних автомобілів i3 та i8. До нього приєдналися і кілька ексспівробітників Tesla. Маск відреагував на це, назвавши конкурентів "кладовищем Tesla".

Маск також зазначив, що він намагався продати Tesla Apple у "найпохмуріші дні", коли створювалася Model 3, але Тім Кук не відповів на його електронний лист.

Раніше ми повідомляли про те, що Ілон Маск забронював квиток на ракетоплан своїх конкурентів із Virgin Galactic.