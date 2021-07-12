Результат полета Брэнсона. Илон Маск забронировал билет на ракетоплан своих конкурентов из Virgin Galactic

После успешного полета Ричарда Брэнсона в околоземное пространство, его конкурент по космической гонке Илон Маск забронировал билет для суборбитального полета на корабле Брэнсона.

Ричард Брэнсон, 11 июля совершил свой первый космический полет на ракетоплане VSS Unity компании Virgin Galactic, которая принадлежит Брэнсону. Теперь, стало известно, что миллиардер Илон Маск, владелец конкурирующей компании в сфере коммерческих космических полетов Space X, забронировал билет на будущий космический полет от Virgin Galactic, сообщает neowin.net

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В интервью The Sunday Times Ричард Брэнсон подтвердил, что основатель и генеральный директор SpaceX действительно сделал заказ на будущий космический полет на ракетоплане его компании. "Илон мой друг, и, может быть, однажды я полечу на одном из его кораблей", — говорит Брэнсон.

Пока не известно, когда Илон Маск собирается полететь на ракетоплане от Virgin Galactic. Место в этой поездке в околоземное пространство, которое предлагает до четырех минут в невесомости, стоит 250 000 долларов, в то время как бронирование стоит 10 000 долларов.

Эта новость появилась сразу после того, как космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin бросила тень сомнения на безопасность полетов от Virgin Galactic. В серии твитов Blue Origin заявила о серьезных проблемах, таких как отсутствие механизма эвакуации в космическом корабле Virgin Galactic. Также стоит отметить, что Илон Маск и Джефф Безос не питают добрых чувств друг к другу.

На данный момент Ричард Брэнсон обошел Джеффа Безоса в гонке космических миллиардеров на девять дней и стал первым миллиардером, который полетел в околоземное пространство на своем собственном космическом корабле. Сам Джефф Безос на своем корабле New Shepard собирается отправиться в космос 20 июля.

[ + – ] Ричард Брэнсон на борту ракетоплана VSS Unity во время полета в околоземное пространство Фото: Virgin Galactic

Ракетоплан VSS Unity с Брэнсоном на борту 11 июля поднялся на высоту 86 км, после чего приземлился в штате Нью-Мексико. Всего полет продлился около часа.

Установщик стандартов аэронатики всемирная организация Fédération Aéronautique Internationale определяет линию отделяющую атмосферу Земли от космоса (линию Кармана) как высоту в 100 км над средним уровнем моря Земли.

Однако NASA заявляет, что граница составляет 80 км над уровнем моря, и пересекающие эту границу официально считаются астронавтами.

О том, что полет Брэнсона не является полетом в космос сообщили в компании Джеффа Безоса Blue Origin, космический корабль которой должен отправиться в космос вместе с миллиардером на борту 20 июля.

"С самого начала корабль New Shepard проектировался так, чтобы летать над линией Кармана", — говорят в Blue Origin. "Для 96% населения мира космос начинается в 100 км над поверхностью".

Напоминаем, что Илон Маск показал, как работает новая беспилотная посадочная станция SpaceX. Автономный корабль уже курсирует у берегов Флориды, чтобы обеспечить мягкую посадку ракет-носителей Falcon 9 и Falcon Heavy.