Первый миллиардер в космосе: Джефф Безос отправится на орбиту в июле на своей ракете

Генеральный директор Amazon объявил, что полетит в космос 20 июля в рамках первого полета человека на орбиту для своей компании Blue Origin.

Джефф Безос сообщил, что он и его брат Марк полетят вместе с победителем аукциона, на котором можно приобрести место на космическом корабле, сообщает Forbes

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Для компании Blue Origin это будет первый запуск человека в космос на высоту более 100 километров.

"Когда вы видите Землю из космоса, это меняет вас", — говорит Безос. "Я хочу полететь этим рейсом, потому что этим я хотел заниматься всю свою жизнь".

Безос и компания отправятся в космос в капсуле на борту многоразовой ракеты New Shepard компании Blue Origin, которая выполнила уже несколько полетов без экипажа.

С 2015 года Blue Origin запускала ракету в космос более десятка раз на небольшие расстояния с испытательного полигона в Техасе.

Когда капсула, рассчитанная на 6 человек, достигнет максимальной высоты, она отделится от ракеты, предоставив находящимся в ней людям возможность побыть несколько минут в невесомости.

Затем ракета спустится на Землю, а капсула благополучно вернется на парашюте, и пассажиры выйдут на поверхность.

Общее время полета составляет примерно 11 минут. При текущей стоимости первого полета в миллионы долларов за место, в будущем эта цифра, вероятно, уменьшится.

Объявление Безоса о том, что он полетит в первый пилотируемый космический полет Blue Origin, удивительно, поскольку компания еще не доказала, что может безопасно отправлять людей в космос.

Если полет будет успешным, Безос станет первым из нескольких космических миллиардеров, которые также надеются достичь космоса в ближайшем будущем.

Британский предприниматель Ричард Брэнсон заявил, что полетит в космос на аппарате своей компании Virgin Galactic, а Илон Маск из SpaceX сказал, что хотел бы "умереть на Марсе".

Хотя SpaceX уже трижды отправляла людей в космос, Маск не сказал, когда он сам отправится в туда.