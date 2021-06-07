Перший мільярдер у космосі. Джефф Безос відправиться на орбіту в липні на своїй ракеті

Генеральний директор Amazon оголосив, що полетить у космос 20 липня в рамках першого польоту людини на орбіту для своєї компанії Blue Origin.

Джефф Безос повідомив, що він і його брат Марк полетять разом з переможцем аукціону, на якому можна придбати місце на космічному кораблі, повідомляє Forbes.

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Для компанії Blue Origin це буде перший запуск людини в космос на висоту понад 100 кілометрів.

"Коли ви бачите Землю з космосу, це змінює вас", — говорить Безос. "Я хочу полетіти цим рейсом, тому що цим я хотів займатися все своє життя".

Безос і компанія вирушать у космос у капсулі на борту багаторазової ракети New Shepard компанії Blue Origin, яка виконала вже кілька польотів без екіпажу.

З 2015 року Blue Origin запускала ракету в космос понад 10 разів на невеликі відстані з випробувального полігону в Техасі.

Коли капсула, розрахована на 6 чоловік, досягне максимальної висоти, вона відокремиться від ракети, надавши людям у ній можливість побути кілька хвилин у невагомості.

Потім ракета спуститься на Землю, а капсула благополучно повернеться на парашуті, і пасажири вийдуть на поверхню.

Загальний час польоту становить приблизно 11 хвилин. При поточній вартості першого польоту в мільйони доларів за місце, у майбутньому ця цифра, ймовірно, зменшиться.

Оголошення Безоса про те, що він полетить у перший пілотований космічний політ Blue Origin, дивне, оскільки компанія ще не довела, що може безпечно відправляти людей у космос.

Якщо політ буде успішним, Безос стане першим з кількох космічних мільярдерів, які також сподіваються досягти космосу в найближчому майбутньому.

Британський підприємець Річард Бренсон заявив, що полетить у космос на апараті своєї компанії Virgin Galactic, а Ілон Маск з SpaceX сказав, що хотів би "померти на Марсі".

Хоча SpaceX уже тричі відправляла людей у космос, Маск не сказав, коли він сам відправиться в космос.