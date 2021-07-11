Первый пошел: Ричард Брэнсон на своем ракетоплане успешно отправился в космос (видео)

Британский миллиардер отправился в воздух вместе с командой и неназванным пассажиром, который заплатил за полет 28 млн долларов на аукционе в прошлом месяце.

Британский предприниматель Ричард Брэнсон отправился в суборбитальный полет на ракетоплане VSS Unity сегодня, 11 июля с космодрома Америка в штате Нью-Мексико. Ракетоплан должен достичь высоты более 90 километров, побыть в невесомости, и вернуться на Землю. Весь полет от взлета до посадки должен занять около 90 минут. Брэнсон полетел с двумя пилотами и тремя другими пассажирами.

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[ + – ] Экипаж VSS Unity (слева направо): главный пилот Дэвид Маккей, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт, главный инструктор "астронавтов" Бет Мозес, Ричард Брэнсон, вице-президент Virgin Galactic по связям с правительством и исследовательским операциям Сириша Бандла, второй пилот Майкл Масуччи. Фото: Virgin Galactic

С Брэнсоном полетел также не названый пассажир, который заплатил за поездку 28 миллионов долларов на аукционе в прошлом месяце.

Еще перед полетом разгорелись споры по поводу того, действительно ли полет Брэнсона считается полетом в космос, сообщает The Guardian

Граница между атмосферой Земли и космическим пространством, известная как линия Кармана, уже много лет вызывает споры.

Установщик стандартов аэронатики всемирная организация Fédération Aéronautique Internationale со штаб-квартирой в Швейцарии определяет линию Кармана как высоту в 100 км над средним уровнем моря Земли.

Однако NASA заявляет, что граница составляет 80 км над уровнем моря, и пересекающие эту границу официально считаются астронавтами.

О том, что полет Брэнсона не является полетом в космос сообщили в компании Джеффа Безоса Blue Origin, космический корабль которой должен отправиться в космос вместе с миллиардером на борту 20 июля.

"С самого начала корабль New Shepard проектировался так, чтобы летать над линией Кармана", — говорят в Blue Origin. "Для 96% населения мира космос начинается в 100 км от всемирно признанной линии".

До этого мы рассказывали, что известно о полете Брэнсона космос.