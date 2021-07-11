Миллиардер Ричард Брэнсон сегодня летит в космос: что известно о полете

Британский бизнесмен на своем ракетоплане VSS Unity отправится на высоту более 90 километров во время первого испытательного полета с экипажем.

Ричард Брэнсон, владелец компании Virgin Galactic, назвал этот полет предвестником новой эры космического туризма, и основанная им компания готова начать коммерческую деятельность в данном направлении в следующем году, сообщает Reuters

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Уже несколько сотен богатых землян забронировали места на ракетоплане по цене около 250 000 долларов за билет.

Если позволит погода, ракетоплан взлетит около 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 11 июля, прикрепленный к нижней части самолета-носителя VMS Eve, из космодрома в штате Нью-Мексико.

Отделившись от носителя на высоте 15 километров, пилоты VSS Unity запустят его ракетный двигатель, чтобы отправить ракетоплан в космос на высоту около 90 километров, где экипаж испытает в течении приблизительно 4 минут состояние микрогравитации.

После этого двигатель корабля будет выключен, и корабль будет переведен в режим входа в атмосферу и совершит спуск на взлетно-посадочную полосу космодрома. Весь полет от взлета до посадки должен занять около 90 минут.

Официальная роль Брэнсона состоит в том, чтобы оценить опыт частного астронавта, и его наблюдения будут использованы для улучшения путешествия для всех будущих клиентов-астронавтов, говорится в заявлении Virgin Galactic.

Два пилота ракетоплана, Дэйв Маккей и Майкл Масуччи, будут управлять запуском и отключением ракетного двигателя корабля, а также руководить процессом входа в атмосферу.

Если миссия пройдет успешно, у Virgin есть планы на еще два испытательных полета ракетоплана, прежде чем он начнет коммерческую деятельность в 2022 году.

Швейцарский инвестиционный банк UBS оценил потенциальную стоимость рынка космического туризма в сумму около 3 миллиардов долларов в год к 2030 году.

Более ранний прототип ракетоплана Virgin Galactic потерпел крушение во время испытательного полета над пустыней Мохаве в Калифорнии в 2014 году, в результате чего один пилот погиб, а другой был серьезно ранен.

Полет ракетоплана Брэнсона отодвигает на задний план конкурирующее предприятие компанию Blue Origin и его основателя Джеффа Безоса, в так называемой "космической гонке миллиардеров". Безос планирует полететь на борту своего суборбитального ракетного корабля New Shepard 20 июля.

Брэнсон настаивает, что они с Безосом — дружелюбные соперники и не участвуют в личном соревновании, чтобы победить друг друга в космосе.

Третий игрок космической гонки миллиардеров, владелец SpaceX Илон Маск, планирует отправить первый полностью гражданский экипаж на орбиту в сентябре.