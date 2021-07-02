Космическая гонка миллиардеров. Ричард Брэнсон планирует отправиться в космос раньше Джеффа Безоса

Компания Virgin Galactic объявила, что 11 июля откроет окно полета для своей первой миссии с полным экипажем в космос, и что одним из первых пассажиров будет Ричард Брэнсон.

Полет Брэнсона должен состояться за 9 дней до запланированного на 20 июля полета Джеффа Безоса в космос на ракете его компании Blue Origin, сообщает Forbes

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Если все пойдет по плану, Брэнсон не станет первым миллиардером, отправившимся в космос, но он будет первым, кто полетит на космическом корабле своей компании. Стоимость акций Virgin Galactic взлетела после до 51 доллара, но в четверг, 1 июля, торги закрылись на отметке 43,19 доллара за акцию.

Миссия «Unity 22», как назвала ее компания, является частью серии тестовых полетов, которые Virgin Galactic проводит перед тем, как открыть свой бизнес в сфере космического туризма для платежеспособных клиентов.

Компания заявляет, что цель миссии — выполнить несколько задач: во-первых, оценить качество обслуживания клиентов, включая периоды невесомости. Во-вторых, будут проверены аспекты проведения исследовательских экспериментов, еще один источник дохода для компании. В-третьих, убедиться, что программа обучения компании должным образом готовит клиентов к полетам в космос.

К Брэнсону во время полета присоединятся Бет Мозес, старший инструктор-астронавтов Virgin, Колин Беннет, ведущий инженер компании и Сириша Бандла, вице-президент компании по исследовательским работам, которая будет проводить научный эксперимент для Университета Флориды.

Virgin Galactic была основана Брэнсоном в 2005. Если июльский полет окажется успешным, компания планирует еще два испытательных полета прежде чем начать коммерческое обслуживание клиентов в 2022 году.

"Одно дело — мечтать о том, чтобы космос стал более доступным для всех, а другое — коллективно воплотить эту мечту в реальность", — говорит Брэнсон.

Напомним, что Безос пригласил на первый полет в космос 82-летнюю летчицу. Уолли Фанк была участником программы NASA по запуску женщин в космос, однако ее закрыли, а летчица так и не побывала там. Спустя 50 лет ее мечта сбудется.