"Никто не ждал дольше": Безос пригласил на первый полет в космос 82-летнюю летчицу (фото, видео)

Уолли Фанк была участником программы NASA по запуску женщин в космос, однако ее закрыли, а летчица так и не побывала там. Спустя 50 лет ее мечта сбудется.

Основатель космической компании Blue Origin Джефф Безос пригласил на первый управляемый полет ракеты летчицу-испытателя Уолли Фанк. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

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В 1961 году Уолли Фанк была членом программы "Меркурий 13", которая должна была отправить первых женщин-астронавтов в космос. Однако программу отменили и никто из 13 участниц так и не полетел в космос. При этом все нормативы она сдавала лучше, чем кто-либо из участников. Американский миллиардер пригласил ее поучаствовать в первом пилотируемом полете над Землей.

[ + – ] Уолли Фанк (вторая слева) и члены программы "Меркурий 13" в 1995 году во время запуска шаттла Эйлин Коллинз Фото: NASA

"Никто не ждал дольше. …Пора. Добро пожаловать в команду, Уолли. Мы рады, что вы полетите с нами 20 июля в качестве почетного гостя", — указывается в подписи к публикации.

[ + – ] Авиаторская карьера Уолли Фанк Фото: Blue Origin

Полет, который продлится в общей сложности от 10 до 12 минут, начнется с места запуска в Западном Техасе. После отрыва и 2-х минутного 45-секундного подъема капсула экипажа New Shepard отделится от ракеты на высоте около 67 км, а затем продолжит подъем на высоту более 100 км.

На орбите корабль New Shepard проведет 4 минуты в невесомости, после чего он вернется на Землю. Сам корабль представляет собой суборбитальную капсулу, предназначенную для 11-минутных полетов в космосе.

Уолли Фанк, как сообщает издание Space, может стать самым старым человеком, побывавшем в космосе. Участница является высококвалифицированной летчицей, она имеет за плечами 19600 часов полета. У нее есть лицензии на все виды полетов от Федерального управления гражданской авиации США.

Напомним, на первый пилотируемый полет New Shepard один билет стоил 28 млн долларов. В начале года Blue Origin планировали запустить первых туристов в космос в апреле, однако планы не сбылись из-за испытаний.