Blue Origin в апреле планирует запустить первых туристов в космос

Туристы смогу пробыть в космосе несколько минут, после чего аппарат вернется на Землю.

В конце февраля компания миллиардера Джозефа Безоса проведет финальный тест ракета-носителя New Shepard, — сообщает NBC News.

Перед этим в четверг компания провела успешный запуск ракеты-носителя New Shepard со специальной капсулой, в которой будут находиться космические туристы. В ходе 14 испытания был использован новый ускоритель ракеты и модернизированная капсула.

Космические туристы будут находиться в условиях невесомости. В капсуле предусмотрены большие по меркам ракет окнами, чтобы туристы смогли насладиться видами.

Перед отправлением пассажиров в космос, компания проведет еще одно испытание "стабильной конфигурации". "Стабильная конфигурация" означает, что тесты будут проходить в конфигурации без серьезных изменений. В таком составе будут летать в космос и туристы.

По данным СМИ, следующий полет Blue Origin NS-15 будет включать в себя посадку и высадку экипажа.

[ + – ] Схема запуска ракеты.

Согласно графику компании, первый коммерческий запуск туристов может произойти уже в апреле нынешнего года.

Blue Origin – компания Безоса, которую он зарегистрировал в 2000 году. Она работает над проектом по отправке космических туристов в космос. За 21 год существования было построено четыре бустера New Shepard. Ракета является многоразовой.

Напомним, SpaceX и Blue Origin помогут NASA высадить людей на Луну в 2024 году. Подписан договор о сотрудничестве.