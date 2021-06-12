Билет за 28 млн долларов. На аукционе продали место на космическом корабле New Shepard от Blue Origin

Сделав высокую ставку в 28 миллионов долларов, неназванный человек выиграл шанс полететь в космос вместе с самым богатым человеком на Земле.

Blue Origin, коммерческая космическая компания Джеффа Безоса, завершила конкурс за обладание местом на борту своей ракеты-носителя New Shepard проведением аукциона в субботу, 12 июня. Торги выросли с начальных 4,8 миллиона долларов до 28 миллионов долларов всего за семь минут, сообщает Space.com

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"Как это было захватывающе! 28 миллионов долларов!", — говорит Ариан Корнелл из Blue Origin. "Вся команда Blue Origin не может дождаться встречи с нашим первым клиентом".

Полная оплата за место, включая шестипроцентную надбавку, составит 29 680 000 долларов. Эта сумма будет передана некоммерческому фонду Blue Origin, Club for the Future, цель которого вдохновить будущие поколения на карьеру в области науки, технологий, инженерии и математики.

Первый клиент Blue Origin выиграл возможность присоединиться к Джеффу Безосу, его брату Марку и одному пассажиру, имя которого еще не известно, на запуске New Shepard, запланированном на 20 июля. Участник торгов должен войти в историю, став одним из первых космических туристов, совершивших перелет чуть выше 100-километровой линии Кармана, всемирно признанной границы, отделяющей атмосферу Земли от космического пространства.

Полет, который продлится в общей сложности от 10 до 12 минут, начнется с места запуска в Западном Техасе. После отрыва и 2-х минутного 45-секундного подъема капсула экипажа New Shepard отделится от ракеты на высоте около 67 км, а затем продолжит подъем на высоту более 100 км.

Затем капсула вернется обратно на Землю, развернув парашюты, чтобы замедлить свое возвращение.

Полет 20 июля станет 16-м полетом New Shepard после 15 испытательных полетов без экипажа.

Чтобы иметь право полететь в космос, победитель торгов должен быть не моложе 18 лет, ростом от 152 до 193 см и весом от 50 до 101 кг и сможет подняться на стартовую вышку New Shepard менее чем за 90 секунд.

Перед полетом участник, предложивший самую высокую цену, должен будет пройти обучение, где Blue Origin оценит его или ее способность к полету.

19 мая онлайн-торги за место на космическом корабле стали открытыми, начав с 1,4 миллиона долларов. Ставка выросла до 2,8 миллиона долларов в течение дня, а затем оставалась там до 7 июня, когда Безос объявил, что он и его брат присоединятся к победителю в полете. В результате нового раунда ставок цена поднялась до 4,8 миллиона долларов, а в субботу начался живой аукцион.

Blue Origin сообщает, что аукцион привлек внимание почти 7600 человек из 159 стран.

Цена за места на будущих рейсах New Shepard пока не объявлена. Blue Origin заявила, что претенденты, которые не выиграли аукцион, будут одними из первых, кто получит доступ к местам в будущем.