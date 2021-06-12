Квиток за 28 млн доларів. На аукціоні продали місце на космічному кораблі New Shepard від Blue Origin

Зробивши високу ставку в 28 мільйонів доларів, неназваний чоловік виграв шанс полетіти в космос разом з найбагатшою людиною на Землі.

Blue Origin, комерційна космічна компанія Джеффа Безоса, завершила конкурс за володіння місцем на борту своєї ракети-носія New Shepard проведенням аукціону в суботу, 12 червня. Торги виросли з початкових 4,8 мільйона доларів до 28 мільйонів доларів всього за сім хвилин, повідомляєSpace.com

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"Як це було захоплююче! 28 мільйонів доларів!", — каже Аріан Корнелл з Blue Origin. "Вся команда Blue Origin не може дочекатися зустрічі з нашим першим клієнтом".

Повна оплата за місце, включаючи Шестипроцентне надбавку, складе 29 680 000 доларів. Ця сума буде передана некомерційному фонду Blue Origin, Club for the Future, мета якого надихнути майбутні покоління на кар'єру в галузі науки, технологій, інженерії та математики.

Перший клієнт Blue Origin виграв можливість приєднатися до Джефа Безос, його братові Марку і одному пасажиру, ім'я якого ще не відомо, на запуск New Shepard, запланованому на 20 липня. Учасник торгів повинен увійти в історію, ставши одним з перших космічних туристів, які вчинили переліт трохи вище 100-кілометрової лінії Кармана, всесвітньо визнаної кордону, яка відділяє атмосферу Землі від космічного простору.

Політ, який триватиме в цілому від 10 до 12 хвилин, розпочнеться з місця запуску в Західному Техасі. Після відриву і 2-х хвилинного 45-секундного підйому капсула екіпажу New Shepard відокремиться від ракети на висоті близько 67 км, а потім продовжить підйом на висоту понад 100 км.

Потім капсула повернеться назад на Землю, розгорнувши парашути, щоб уповільнити своє повернення.

Поле 20 липня стане 16-м польотом New Shepard після 15 випробувальних польотів без екіпажу.

Щоб мати право полетіти в космос, переможець торгів повинен бути не молодше 18 років, зростом від 152 до 193 см і вагою від 50 до 101 кг і зможе піднятися на стартову вишку New Shepard менш ніж за 90 секунд.

Перед польотом учасник, який запропонував найвищу ціну, повинен буде пройти навчання, де Blue Origin оцінить його або її здатність до польоту.

19 травня онлайном-торги за місце на космічному кораблі стали відкритими, почавши з 1,4 мільйона доларів. Ставка зросла до 2,8 мільйона доларів протягом дня, а потім залишалася там до 7 червня, коли Безос оголосив, що він і його брат приєднаються до переможця в польоті. В результаті нового раунду ставок ціна піднялася до 4,8 мільйона доларів, а в суботу почався живий аукціон.

Blue Origin повідомляє, що аукціон привернув увагу майже 7600 осіб з 159 країн.

Ціна за місця на майбутніх рейсах New Shepard поки не оголошена. Blue Origin заявила, що претенденти, які не виграли аукціон, будуть одними з перших, хто отримає доступ до місць в майбутньому.