"Ніхто не чекав довше": Безос запросив на перший політ у космос 82-річну льотчицю (фото, відео)

Воллі Фанк була учасницею програми NASA із запуску жінок у космос, проте її закрили, а льотчиця так і не побувала там. Через 50 років її мрія збудеться.

Засновник космічної компанії Blue Origin Джефф Безос запросив на перший керований політ ракети льотчицю-випробувачку Воллі Фанк. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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У 1961 році Воллі Фанк була членкинею програми "Меркурій 13", яка повинна була відправити перших жінок-астронавтів у космос. Однак програму скасували і ніхто з 13 учасниць так і не полетів у космос. При цьому всі нормативи вона здавала краще, ніж будь-хто з учасників. Американський мільярдер запросив її взяти участь в першому пілотованому польоті над Землею.

[ + – ] Воллі Фанк (друга ліворуч) і члени програми "Меркурій 13" в 1995 році під час запуску шаттла Ейлін Коллінз Фото: ISS

"Ніхто не чекав довше. …Пора. Ласкаво просимо в команду, Воллі. Ми раді, що ви полетите з нами 20 липня як почесна гостя", — вказується в підписі до публікації.

[ + – ] Авіаторська кар'єра Воллі Фанк Фото: Blue Origin

Політ, який триватиме загалом від 10 до 12 хвилин, розпочнеться з місця запуску в Західному Техасі. Після відриву і 2 хвилинного 45-секундного підйому капсула екіпажу New Shepard відокремиться від ракети на висоті майже 67 км, а потім продовжить підйом на висоту понад 100 км.

На орбіті корабель New Shepard проведе 4 хвилини в невагомості, після чого він повернеться на Землю. Власне корабель являє собою суборбітальну капсулу, призначену для 11-хвилинних польотів у космосі.

Воллі Фанк, як повідомляє видання Space, може стати найстарішою людиною, яка побуває в космосі. Учасниця є висококваліфікованою льотчицею, вона має за плечима 19 600 годин польоту. У неї є ліцензії на всі види польотів від Федерального управління цивільної авіації США.

Нагадаємо, на перший пілотований політ New Shepard один квиток коштував 28 млн доларів. На початку року Blue Origin планували запустити перших туристів у космос у квітні, проте плани не збулися через випробування.