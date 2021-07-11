Мільярдер Річард Бренсон сьогодні летить у космос: що відомо про політ

Британський бізнесмен на своєму ракетоплані VSS Unity відправиться на висоту більше 90 кілометрів під час першого випробувального польоту з екіпажем.

Річард Бренсон, власник компанії Virgin Galactic, назвав цей політ передвісником нової ери космічного туризму, і заснована ним компанія готова почати комерційну діяльність в даному напрямку в наступному році, повідомляє Reuters

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Уже кілька сотень багатих землян забронювали місця на ракетоплані за ціною близько 250 000 доларів за квиток.

Якщо дозволить погода, ракетоплан злетить близько 16:00 за київським часом у неділю, 11 липня, прикріплений до нижньої частини літака-носія VMS Eve, з космодрому в штаті Нью-Мексико.

Відокремившись від носія на висоті 15 кілометрів, пілоти VSS Unity запустять його ракетний двигун, щоб відправити ракетоплан в космос на висоту близько 90 кілометрів, де екіпаж випробує протягом приблизно 4 хвилин стан мікрогравітації.

Після цього двигун корабля буде вимкнений, і корабель буде переведений в режим входу в атмосферу і зробить спуск на злітно-посадкову смугу космодрому. Весь політ від зльоту до посадки повинен зайняти близько 90 хвилин.

Офіційна роль Бренсона полягає в тому, щоб оцінити досвід приватного астронавта, і його спостереження будуть використані для поліпшення подорожі для всіх майбутніх клієнтів-астронавтів, йдеться в заяві Virgin Galactic.

Два пілоти ракетоплана, Дейв Маккей і Майкл Масуччі, будуть управляти запуском і відключенням ракетного двигуна корабля, а також керувати процесом входу в атмосферу.

Якщо місія пройде успішно, у Virgin є плани на ще два випробувальні польоту ракетоплана, перш ніж він почне комерційну діяльність у 2022 році.

Швейцарський інвестиційний банк UBS оцінив потенційну вартість ринку космічного туризму в суму близько 3 мільярдів доларів на рік до 2030 року.

Більш ранній прототип ракетоплана Virgin Galactic зазнав аварії під час випробувального польоту над пустелею Мохаве в Каліфорнії в 2014 році, в результаті чого один пілот загинув, а інший був серйозно поранений.

Політ ракетоплана Бренсона відсуває на задній план конкуруюче підприємство компанію Blue Origin і його засновника Джеффа Безоса, в так званій "космічній гонці мільярдерів". Безос планує полетіти на борту свого суборбітального ракетного корабля New Shepard 20 липня.

Бренсон наполягає, що вони з Безос — дружелюбні суперники і не беруть участь в особистому змаганні, щоб перемогти один одного в космосі.

Третій гравець космічної гонки мільярдерів, власник SpaceX Ілон Маск, планує відправити перший повністю цивільний екіпаж на орбіту у вересні.