Перший пішов: Річард Бренсон на своєму ракетоплані успішно відправився в космос (відео)

Британський мільярдер відправився в повітря разом з командою і неназваним пасажиром, який заплатив за політ 28 млн доларів на аукціоні минулого місяця.

Британський підприємець Річард Бренсон відправився в суборбітальний політ на ракетоплані VSS Unity сьогодні, 11 липня з космодрому Америка в штаті Нью-Мексико. Ракетоплан повинен досягти висоти більше 90 кілометрів, побути в невагомості, і повернутися на Землю. Весь політ від зльоту до посадки повинен зайняти близько 90 хвилин. Бренсон полетів з двома пілотами і трьома іншими пасажирами.

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[ + – ] Екіпаж VSS Unity (зліва направо): головний пілот Девід Маккей, провідний інженер з експлуатації Колін Беннетт, головний інструктор "астронавтів" Бет Мозес, Річард Бренсон, віце-президент Virgin Galactic зі зв'язків з урядом і дослідницьким операціям Сіріша бандл, другий пілот Майкл Масуччі . Фото:

З Бренсоном полетів теж названий пасажир, який заплатив за поїздку 28 мільйонів доларів на аукціоні минулого місяця.

Ще перед польотом розгорілися суперечки з приводу того, чи дійсно політ Бренсона вважається польотом в космос, повідомляє The Guardian

Кордон між атмосферою Землі та космічного простору, відома як лінія Кармана, вже багато років викликає суперечки.

Установник стандартів аеронатікі всесвітня організація Fédération Aéronautique Internationale зі штаб-квартирою в Швейцарії визначає лінію Кармана як висоту в 100 км над середнім рівнем моря Землі.

Однак NASA заявляє, що межа становить 80 км над рівнем моря, і перетинають цю межу офіційно вважаються астронавтами.

Про те, що політ Бренсона не є польотом в космос повідомили в компанії Джеффа Безоса Blue Origin, космічний корабель якої повинен відправитися в космос разом з мільярдером на борту 20 липня.

"З самого початку корабель New Shepard проектувався так, щоб літати над лінією Кармана", — говорять в Blue Origin. "Для 96% населення світу космос починається в 100 км від всесвітньо визнаної лінії".

До цього ми розповідали, що відомо про політ Бренсона космос.