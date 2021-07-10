Илон Маск показал, как работает новая беспилотная посадочная станция SpaceX (видео)

Автономный корабль уже курсирует у берегов Флориды, чтобы обеспечить мягкую посадку ракет-носителей Falcon 9 и Falcon Heavy.

Глава компании SpaceX Илон Маск продемонстрировал новую беспилотную станцию для посадки космических кораблей. Он разместил видео судна на cвоей странице в социальной сети Twitter.

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Автономная плавучая станция получила название A Shortfall of Gravitas, что переводится как "Нехватка гравитации". Она заменит платформу OCISLY у Восточного побережья США и будет обеспечивать мягкую посадку ракетам-носителям Falcon 9 и Falcon Heavy неподалеку от штата Флорида. Как показал Илон Маск, корабль уже рассекает воды Атлантического океана, ожидая корабли компании SpaceX.

"Нехватка гравитации" стала уже четвертой беспилотной станцией для посадки, запущенной SpaceX. Плавучие космодромы состоят в основном из большой платформы для посадки космических ракет. Используя такую конструкцию, компания экономит топливо, снижает риск наземных аварий и освобождает место на космодромах для запуска кораблей с грузами.

Ранее стало известно, что тропический шторм "Эльза" помешал кораблю SpaceX Dragon вернуться на Землю. В связи с неблагоприятными погодными условиями, грузовое космическое судно задержалось на Международной космической станции, куда доставил запасы еды и воды, а также научное оборудование для космонавтов. В частности, на Dragon отправили две солнечные батареи, которые уже развернули астронавты.

Случайный самолет помешал запуску ракеты Falcon 9 с космической станции на мысе Канаверал во Флориде. Компания SpaceX cобиралась запустить на орбиту 88 спутников, но авиалайнер вошел "запретную зону" за несколько секунд до старта. Отправку груза пришлось перенести на следующий день, а возмущенный Илон Маск призвал изменить регулирование космических полетов.

Недавно Илон Маск предложил превратить Starship в гигантский космический телескоп. По словам основателя SpaceX, корабль способен выдержать оборудование с разрешением в десять раз лучше, чем у знаменитого "Хаббла".