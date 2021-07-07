Тропический шторм "Эльза" не дает кораблю SpaceX Dragon вернуться на Землю

Шторм во Флориде делает приводнение небезопасным, поэтому космический грузовик остается на МКС дольше.

NASA и SpaceX отложили отправку грузового корабля SpaceX CRS-22 Dragon с Международной космической станции (МКС), пока тропический шторм "Эльза" приближается к Флориде.

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Грузовой космический корабль, который первоначально должен был покинуть космическую станцию ​​во вторник, 6 июля, будет оставаться пристыкованным к модулю Harmony станции как минимум до среды 7 июля, говорится в заявлении NASA, сообщает Space.com

Решение было принято, когда тропический шторм "Эльза" приблизился к Флориде, вызвав сильные ветры, ливни и приливные волны, которые сделали бы приводнение капсулы небезопасным.

NASA заявило, что наземные группы продолжают следить за ситуацией, чтобы гарантировать, что высота волн и скорость ветра находятся в безопасных пределах во время возвращения корабля.

Dragon CSR-22 прибыл на орбитальную станцию 5 июня с грузом весом 3311 кг. Он доставил астронавтам запасы воды и продуктов питания, а также научные приборы.

Корабль также доставил две новые развертываемые солнечные батареи МКС (iROSA), которые астронавт Европейского космического агентства Томас Песке и астронавт NASA Шейн Кимбро установили во время серии выходов в открытый космос в конце прошлого месяца.

По данным NASA, по возвращении космический корабль доставит на Землю около 2300 кг полезного груза с космической станции, включая данные экспериментов, проверяющих активность бактерий полости рта в космосе и эффективность лекарств, предназначенных для улучшения мышечной функции.

Приводнение космического грузовика, которое будут контролировать команды SpaceX из Хоторна, Калифорния, теперь, как ожидается, состоится в пятницу, 9 июля. Затем космический корабль будет доставлен в Центр обработки данных космической станции NASA в Космическом центре Кеннеди во Флориде.

Напоминаем, что неизвестный объект приближается к МКС: США и Россия разошлись в оценке угрозы. Американцы считают, что "наступает время нервничать", а россияне не видят опасности.