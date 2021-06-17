Не все пошло по плану. Астронавты на МКС попытались установить новую солнечную батарею (видео)

У астронавтов не хватило времени, чтобы завершить работы по запуску первой из новых солнечных батарей на космической станции.

Два астронавта попытались увеличить мощность Международной космической станции, но у них не хватило времени, отведенного на пребывание в открытом космосе, чтобы запустить первую из серии новых солнечных батарей для увеличения подачи электроэнергии на орбитальную станцию, они смогли ее только установить, сообщает Space.com

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Астронавт NASA Шейн Кимбро и Томас Песке, французский астронавт Европейского космического агентства (ESA), завершили выход в космос, который длился 7 часов 15 минут, во время которого они частично установили первую из шести более эффективных солнечных батарей. Астронавты прикрепили первую из развертываемых солнечных батарей МКС (iROSA) перед 20-летней батареей, расположенной на дальнем конце левой стороны основной части космической станции.

"Так же, как и на Земле, с годами приборы становятся более продуктивными и компактными, и эта установка не исключение", — говорит Кимбро в интервью NASA. "Эти батареи намного меньше, чем установленные батареи, новые мы собираемся поместить рядом с ними".

Изначально построенные с расчетом на 15-летний срок службы, восемь старых солнечных батарей станции начинают вырабатывать меньше электроэнергии. Каждая из новых батарей способна генерировать 20 киловатт энергии. При использовании их вместе со старыми, более крупными батареями, модернизированная система будет способна увеличить подачу электроэнергии на космическую станцию ​​на 20–30%.

Первая пара новых батарей была отправлена на грузовом космическом корабле SpaceX CRS-22 Dragon. Кимбро и Песке в открытом космосе работали над тем, чтобы подготовить первую батарею к установке.

Однако работу пришлось приостановить, чтобы дать Кимбро время вернуться в шлюз, чтобы устранить небольшой скачок давления в охлаждающем устройстве его скафандра. Примерно через час, когда Песке был прикреплен к концу роботизированной руки станции Canadarm2, астронавты возобновили свою работу, осторожно перемещая 340-килограммовую батарею к дальнему левому борту станции и установили ее. Но для того, что батарея заработала астронавтам придется еще раз выйти в открытый космос.

Согласно сообщениям NASA, это был седьмой выход в открытый космос для Кимбро, третий для Песке и третий, который они провели вместе. Кимбро к настоящему времени провел в космосе 46 часов 15 минут, а общее время пребывания Песке в открытом космосе составляет 19 часов 47 минут.

Члены экипажа космической станции совершили 239 выходов в открытый космос для обслуживания орбитальной станции. К настоящему времени астронавты провели в открытом космосе провели в общей сложности 62 дня, 18 часов и 28 минут, работая за пределами станции.