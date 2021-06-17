Не все пішло за планом. Астронавти на МКС спробували встановити нову сонячну батарею (відео)

В астронавтів не вистачило часу, щоб завершити роботи із запуску першої з нових сонячних батарей на космічній станції.

Два астронавти спробували збільшити потужність Міжнародної космічної станції, але в них не вистачило часу, відведеного на перебування у відкритому космосі, щоб запустити першу із серії нових сонячних батарей для збільшення подачі електроенергії на орбітальну станцію, вони змогли її тільки встановити, повідомляє Space.com.

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Астронавт NASA Шейн Кімбро й Томас Песке, французький астронавт Європейського космічного агентства (ESA), завершили вихід у космос, який тривав 7 годин 15 хвилин, під час якого вони частково встановили першу із шести більш ефективних сонячних батарей. Астронавти прикріпили першу з розгорнутих сонячних батарей МКС (iROSA) перед 20-річною батареєю, розташованою на дальньому кінці лівого боку основної частини космічної станції.

"Так само, як і на Землі, з роками прилади стають більш продуктивними і компактними, і ця установка не виняток", — говорить Кімбро в інтерв'ю NASA. "Ці батареї набагато менші, ніж встановлені батареї, нові ми збираємося помістити поруч із ними".

Спочатку побудовані з розрахунком на 15-річний термін служби, вісім старих сонячних батарей станції починають виробляти менше електроенергії. Кожна з нових батарей здатна генерувати 20 кіловат енергії. Під час використання їх разом зі старими, більш великими батареями, модернізована система буде здатна збільшити подачу електроенергії на космічну станцію на 20-30%.

Перша пара нових батарей була відправлена на вантажному космічному кораблі SpaceX CRS-22 Dragon. Кімбро та Песке у відкритому космосі працювали над тим, щоб підготувати першу батарею до установки.

Однак роботу довелося призупинити, щоб дати Кімбро час повернутися в шлюз, щоб усунути невеликий стрибок тиску в охолоджувальному пристрої його скафандра. Приблизно через годину, коли Песке був прикріплений до кінця роботизованої руки станції Canadarm2, астронавти відновили свою роботу, обережно переміщаючи 340-кілограмову батарею до дальнього лівого борту станції і встановили її. Але для того, що батарея запрацювала астронавтам доведеться ще раз вийти у відкритий космос.

Згідно з повідомленнями NASA, це був сьомий вихід у відкритий космос для Кімбро, третій для Песке і третій, який вони провели разом. Кімбро до теперішнього часу провів у космосі 46 годин 15 хвилин, а загальний час перебування Песке у відкритому космосі становить 19 годин 47 хвилин.

Члени екіпажу космічної станції здійснили 239 виходів у відкритий космос для обслуговування орбітальної станції. До теперішнього часу астронавти провели у відкритому космосі провели в цілому 62 дні, 18 годин і 28 хвилин, працюючи за межами станції.