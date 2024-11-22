NASA показало, как космический корабль Starship поможет астронавтам высадиться на Луну (фото)
Starship в версии Human Landing System доставит на поверхность Луны первых с 1972 года астронавтов в 2026 году.
NASA совместно компанией SpaceX, которая создала многоразовый космический корабль Starship, опубликовали серию иллюстраций, на которых показано, каким образом астронавты миссии "Артмида-3" в 2026 году осуществят посадку на поверхность спутника Земли, пишет Space.
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Изначально NASA планировало осуществить миссию "Артемида-3", в рамках которой впервые за более, чем полвека, астронавты высадятся на Луну, в 2025 году. Но запланированная посадка на спутник Земли была перенесена на 2026 год. Это было связно с проблемами, возникшими с космическим кораблем NASA под названием Orion, который должен доставить астронавтов на орбиту вокруг Луны, и с затянувшимися сроками создания версии корабля Starship компании SpaceX под названием Human Landing System (HLS).
Компания SpaceX уже провела 6 испытательных полетов ракеты Starship, как уже писал Фокус. Верхняя ступень этой ракеты является космическим кораблем, который имеет то же название, что и вся ракетная система. Во время последнего на сегодняшний день запуска в космос корабль пока так и не совершил выход на околоземную орбиту. Хотя компания SpaceX с каждым испытательным полетом демонстрирует прогресс, который приближает ее к тому, что ракета Starship и отдельно космический корабль будут введены в эксплуатацию в ближайшем будущем.
Но компании SpaceX нужно еще продемонстрировать работоспособность версии корабля Starship под названием HLS. Во-первых, как уже писал Фокус, в следующем году должно состоятся испытание процесса заправки топливом корабля HLS на орбите. После этого HLS должен отправится на Луну в беспилотном режиме.
Согласно плану миссии "Артемида-3" корабль HLS должен состыковаться на орбите вокруг Луны с кораблем Orion, и астронавты через шлюз переместятся в корабль компании SpaceX. После этого HLS доставит астронавтов на поверхность Луны. На одном из изображений показано, что HLS состыкован с кораблем Orion своей носовой частью.
Еще на одном изображении показаны два корабля Starship, которые находятся в космосе и состыкованы друг с другом. При этом один корабль представлен в обычной версии, а другой — в версии HLS. Изображение показывает процесс заправки топливом HLS, о котором было сказано выше. Дело в том, что HLS будет перевозить тяжелое оборудование, которое астронавты будут использовать на Луне, а потому израсходует много топлива для полета в космос. Поэтому HLS нужно дополнительно топливо.
На изображениях видно, что HLS имеет иной внешний вид, чем обычная версия космического корабля Starship. Лунный посадочный корабль имеет окна, через которые астронавты смогут смотреть наружу, и у него нет закрылков. Также на изображениях видно, что HLS имеет гладкую белую отделку, в отличие от отделки из нержавеющей стали, усеянной черными плитками теплозащиты, которые можно увидеть стандартной версии Starship.
На одной из иллюстраций видно двух астронавтов в лунных скафандрах, созданных компанией Axiom Space, котоыре спускаются на поверхность Луны на лифте.
Двое астронавтов NASA уже проверили такой способ спуска на Луну в новых скафандрах во время наземных испытаний в июне этого года, где был использован макет HLS. Испытание подтвердило, что в шлюзе HLS и лифте достаточно места для астронавтов, чтобы они могли выполнить свою миссию в новых лунных скафандрах.
Еще одно изображение показывает, как HLS с двумя из шести включенными двигателями выполняет маневр торможения перед попыткой приземлиться на Луну.
Фокус уже писал о том, что Starship, согласно планам компании SpaceX, будет использоваться не только для космических путешествий, но и составит конкуренцию пассажирским авиалайнерам. Планируется с помощью Starship перевозить пассажиром из одной точки на Земле в другую. Из-за того, что Starship будет на некоторое время выходить в космос время полета между Европой и Америкой займет всего полчаса.
Также Фокус писал о том, что согласно новому исследованию, что-то необычное происходит с мозгом астронавтов, которые долгое время находятся в космосе.