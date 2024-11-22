NASA показало, как космический корабль Starship поможет астронавтам высадиться на Луну (фото)

Starship в версии Human Landing System доставит на поверхность Луны первых с 1972 года астронавтов в 2026 году.

NASA совместно компанией SpaceX, которая создала многоразовый космический корабль Starship, опубликовали серию иллюстраций, на которых показано, каким образом астронавты миссии "Артмида-3" в 2026 году осуществят посадку на поверхность спутника Земли, пишет Space.

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19 ноября состоялся 6-й испытаельный полет ракеты Starship

Изначально NASA планировало осуществить миссию "Артемида-3", в рамках которой впервые за более, чем полвека, астронавты высадятся на Луну, в 2025 году. Но запланированная посадка на спутник Земли была перенесена на 2026 год. Это было связно с проблемами, возникшими с космическим кораблем NASA под названием Orion, который должен доставить астронавтов на орбиту вокруг Луны, и с затянувшимися сроками создания версии корабля Starship компании SpaceX под названием Human Landing System (HLS).

Компания SpaceX уже провела 6 испытательных полетов ракеты Starship, как уже писал Фокус. Верхняя ступень этой ракеты является космическим кораблем, который имеет то же название, что и вся ракетная система. Во время последнего на сегодняшний день запуска в космос корабль пока так и не совершил выход на околоземную орбиту. Хотя компания SpaceX с каждым испытательным полетом демонстрирует прогресс, который приближает ее к тому, что ракета Starship и отдельно космический корабль будут введены в эксплуатацию в ближайшем будущем.

Но компании SpaceX нужно еще продемонстрировать работоспособность версии корабля Starship под названием HLS. Во-первых, как уже писал Фокус, в следующем году должно состоятся испытание процесса заправки топливом корабля HLS на орбите. После этого HLS должен отправится на Луну в беспилотном режиме.

Согласно плану миссии "Артемида-3" корабль HLS должен состыковаться на орбите вокруг Луны с кораблем Orion, и астронавты через шлюз переместятся в корабль компании SpaceX. После этого HLS доставит астронавтов на поверхность Луны. На одном из изображений показано, что HLS состыкован с кораблем Orion своей носовой частью.

На изображении показана стыковка космического корабля Starship HLS компании SpaceX с космическим кораблем NASA Orion во время его путешествия к поверхности Луны Фото: SpaceX

Еще на одном изображении показаны два корабля Starship, которые находятся в космосе и состыкованы друг с другом. При этом один корабль представлен в обычной версии, а другой — в версии HLS. Изображение показывает процесс заправки топливом HLS, о котором было сказано выше. Дело в том, что HLS будет перевозить тяжелое оборудование, которое астронавты будут использовать на Луне, а потому израсходует много топлива для полета в космос. Поэтому HLS нужно дополнительно топливо.

На изображении показан процесс заправки топливом лунного корабля Starship HLS Фото: SpaceX

На изображениях видно, что HLS имеет иной внешний вид, чем обычная версия космического корабля Starship. Лунный посадочный корабль имеет окна, через которые астронавты смогут смотреть наружу, и у него нет закрылков. Также на изображениях видно, что HLS имеет гладкую белую отделку, в отличие от отделки из нержавеющей стали, усеянной черными плитками теплозащиты, которые можно увидеть стандартной версии Starship.

На одной из иллюстраций видно двух астронавтов в лунных скафандрах, созданных компанией Axiom Space, котоыре спускаются на поверхность Луны на лифте.

Так астронавты NASA спустятся на поверхность Луны Фото: SpaceX

Двое астронавтов NASA уже проверили такой способ спуска на Луну в новых скафандрах во время наземных испытаний в июне этого года, где был использован макет HLS. Испытание подтвердило, что в шлюзе HLS и лифте достаточно места для астронавтов, чтобы они могли выполнить свою миссию в новых лунных скафандрах.

Еще одно изображение показывает, как HLS с двумя из шести включенными двигателями выполняет маневр торможения перед попыткой приземлиться на Луну.

На изображении показан процесс торможения Starship HLS перед посадкой на Луну Фото: SpaceX

Фокус уже писал о том, что Starship, согласно планам компании SpaceX, будет использоваться не только для космических путешествий, но и составит конкуренцию пассажирским авиалайнерам. Планируется с помощью Starship перевозить пассажиром из одной точки на Земле в другую. Из-за того, что Starship будет на некоторое время выходить в космос время полета между Европой и Америкой займет всего полчаса.

Также Фокус писал о том, что согласно новому исследованию, что-то необычное происходит с мозгом астронавтов, которые долгое время находятся в космосе.