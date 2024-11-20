Ракета Starship в 6 раз полетела в космос: на борту был банан, и не все пошло по плану (видео)

Во время нового испытательного полета компании SpaceX не удалось как в прошлый раз поймать на земле гигантскую ракету-носитель.

Самая большая и самая мощная ракета в мире под названием Starship 19 ноября в 00:00 по Киеву отправилась с космодрома компании SpaceX в космос в рамках шестого испытательного полета. Хотя испытание прошло успешно, все же не все планы компании Илона Маска были реализованы, пишет Space.

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Самая мощная ракета в мире Starship, созданная компанией Илона Маска SpaceХ имеет высоту 122 метра. Она состоит из двух частей: ракеты-носителя Super Heavy и космического корабля Starship или просто Ship.

Во время прошлого пятого испытательного полета многоразовая ракета-носитель Super Heavy не просто вернулась на землю после запуска, но ее смогла поймать стартовая башня на космодроме с помощью своих манипуляторов. С помощью этой башни Starhip отправляется в космос. В этот раз компания SpaceX надеялась повторить этот подвиг, но не получилось.

Super Heavy приводнилась во время контролируемого спуска в Мексиканском заливе через 7 минут после запуска Фото: SpaceX

Поэтому Super Heavy приводнилась во время контролируемого спуска в Мексиканском заливе через 7 минут после запуска.

Но главная цель нового испытания состояла в проверке работоспособности космического корабля Ship высотой 50 метров. В этот раз, как и во время прошлого испытательного полета корабль отправился на полуорбитальную траекторию, чтобы приводнится в Индийском океане. Корабль смог пережить спуск в атмосферу Земли, запустил 3 из 6 своих двигателей, перевернулся в вертикальное положение и упал в воду в Индийском океане через 65,5 минут после старта.

Ship смог пережить спуск в атмосферу Земли, запустил 3 из 6 своих двигателей, перевернулся в вертикальное положение и упал в воду в Индийском океане через 65,5 минут после старта Фото: SpaceX

В этот раз на борту Ship впервые находилась полезная нагрузка: плюшевый банан, который служил индикатором невесомости, хотя в настоящий космос корабль так и не полетел.

В этот раз на борту Ship впервые находилась полезная нагрузка: плюшевый банан, который служил индикатором невесомости Фото: SpaceX

Новый полет показал, что Ship может выполнять маневры, необходимые для безопасного возвращения на Землю во время полетов на орбиту. Как и Super Heavy корабль Ship является многоразовым, и компания SpaceX надеется, что во время будущих испытаний получится сделать так, чтобы его смогла поймать стартовая башня с помощью своих манипуляторов. Новый полет корабля Ship дал возможность проверить устойчивость модифицированного теплозащитного экрана, который защищает верхнюю часть Starship во время входа в атмосферу Земли.

Компания SpaceX создала ракету Starship для того, чтобы с ее помощью можно было осуществлять доставку людей и грузов на Луну и Марс, а также для выполнения полетов на околоземную орбиту.

Самая большая и самая мощная ракета в мире под названием Starship 19 ноября в 00:00 по Киеву отправилась с космодрома компании SpaceX в космос в рамках шестого испытательного полета Фото: SpaceX

Если все пойдет по плану, то одна из версий Starship впервые за более чем 50 лет доставит астронавтов NASA на поверхность Луны в 2026 году. В данном случае Starship будет представлять собой посадочный лунный модуль.

В том же году компания SpaceX намерена впервые отправить космический корабль Starship на Марс, но без экипажа.

Для того, чтобы все планы компании Илона Маска сбылись, необходимо как можно скорее ввести в эксплуатацию ракету Starship, но пока что ей придется выполнить еще несколько испытательных полетов в ближайшем будущем.

Как уже писал Фокус, за новым запуском ракеты Starship вместе с Илоном Маском наблюдал избранный 47-й президент США Дональд Трамп, которого активно поддерживает владелец SpaceX.

Также Фокус писал о том, что физики предложили новую теорию происхождения темной материи. Ученые считают, что загадочная форма материи была создана в результате Темного Большого взрыва.