Большой взрыв, но другой: физики предложили новую теорию происхождения темной материи

Ученые считают, что загадочная форма материи была создана в результате Темного Большого взрыва.

Темная материя – это загадочная невидимая субстанция, которая как предполагается, удерживает галактики вместе и не позволяет им разлететься на части. Также считается, что именно с помощью темной материи образовались самые первые галактики. Темную материю никто никогда не видел напрямую, ведь ее частицы не взаимодействуют со светом. О том, что эта форма материи существует известно лишь благодаря ее гравитационному взаимодействию с обычной материей. Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Physical Review D тщательно изучили предложенную в прошлом году теорию других физиков. Она состоит в том, что темная материя возникла в результате второго Большого взрыва, названного Темный Большой взрыв, который произошел вскоре после рождения Вселенной, пишет Phys.

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Сейчас считается, что вся материя во Вселенной, в том числе и темная материя, возникла в результате Большого взрыва примерно 13,8 млрд лет назад, который дал начало нашей Вселенной. Создание материи началось после окончания периода космической инфляции, то есть первичного ускоренного расширения космоса, когда энергия вакуума была преобразована в горячую плазму из частиц.

Одной из самых больших загадок для астрономов и физиков остается точное происхождение темной материи. Следы существования темной материи замечены благодаря ее гравитационному влиянию на галактики и скопления галактик. Также темная материя оставила следы в электромагнитном послесвечении Большого взрыва, известном как реликтовое излучение.

В прошлом году группа физиков предположила, что темная материя, в отличие от обычной материи, на самом деле возникла в результате Темного Большого взрыва, который мог произойти через несколько месяцев после обычного Большого взрыва. Согласно этой теории, частицы темной материи образовались в результате распада квантового поля, которое изначально находилось в метастабильном состоянии ложного вакуума.

Авторы нового исследования тщательно изучили предложенные доводы и предложили свое уточнение к модели Темного Большого взрыва. Ученые пришли к выводу, что данная теория может быть верна и последствия Темного Большого взрыва можно обнаружить с помощью гравитационных волн, которые возникли в результате этого события.

Физики считают, что будущие радиотелескопы могли бы обнаружить эти гравитационные волны, что станет подтверждением предложенной теории о происхождении темной материи. По словам ученых, впервые обнаруженные в прошлом году фоновые гравитационные волны, могут быть связаны как раз с существованием Темного Большого взрыва.

Если эта теория будет подтверждена, то данное открытие выйдет далеко за рамки темной материи, ведь оно предложит новый взгляд на раннюю историю Вселенной и происхождение сил, которые сформировали ее эволюцию.

Как уже писал Фокус, в Китае создано самое мощное устройство гипергравитации, которое может создавать гравитацию в 1900 раз больше земной. Когда начнется эксплуатация устройства, оно будет иметь 3 гипергравитационные центрифуги и 18 блоков, создавая экстремальные условия для перемещения тяжелых материалов.

Также Фокус писал о том, что физики стали на шаг ближе к созданию теории квантовой гравитации, которая полностью изменит представление о Вселенной во всех масштабах.