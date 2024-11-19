В 1900 раз больше гравитации Земли: в Китае создано самое мощное устройство гипергравитации

Когда начнется эксплуатация устройства, оно будет иметь 3 гипергравитационные центрифуги и 18 блоков, создавая экстремальные условия для перемещения тяжелых материалов.

В Китае активировали самое передовое в мире устройство гипергравитации, которое включает в себя самую большую гипергравитационную центрифугу. Устройство под названием Centrifugal Hypergravity and Interdisciplinary Experiment Facility (CHIEF) находится в городе Ханчжоу на востоке Китая. С помощью устройства можно создать гравитацию, которая в 1900 раз сильнее земной, пишет Interesting Engineering.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

После введения в эксплуатацию гипергравитационное устройство CHIEF будет служить многопрофильной платформой для решения сложных инженерных задач, а также для исследований в области передовых наук, связанных с материей, и самой гипергравитации.

Строительство CHIEF началось 4 года назад и правительство Китая выделило на проект почти 277 млн долларов. На объекте будут размещены 3 основные гипергравитационные центрифуги и 18 блоков. Центрифуги предназначенные для быстрого вращения контейнеров, прижимают тяжелые материалы к краям или дну, создавая условия гипергравитации.

Главный двигатель первой центрифуги, напоминающий две массивные руки, недавно был установлен. Изготовление оставшихся двух центрифуг и 10 блоков находится в процессе.

Гипергравитация — это сила, которая превышает стандартную гравитацию на Земле или 1g. Для сравнения астронавты, которые возвращаются на Землю, испытывают гипергравитацию на уровне 4g.

Гипергравитационные центрифуги CHIEF считаются новаторскими инструментами для создания экстремальных физических условий, которые обычно не встречаются в повседневной среде.

Ожидается, что с помощью этого устройства ученые смогут моделировать и анализировать такие явления, как геологические процессы, поведение материалов и решать инженерные проблемы.

После введения в эксплуатацию CHIEF превзойдет возможности гипергравитационного объекта Инженерного корпуса армии США, способного создать гравитацию в 1200 раз больше земной. CHIEF будет создавать гравитацию в 1900 раз большую, чем у Земли. Таким образом это будет самый передовой объект такого рода.

Ученые смогут проводить эксперименты в таких областях, как сейсмическая геотехника, глубоководная разведка, глубоководная инженерия, изучение геологических процессов и обработка материалов.

В области глубоководной инженерии CHIEF будет поддерживать исследования гидратов природного газа, потенциального источника чистой энергии, обнаруженного на морском дне и под вечной мерзлотой.

Как уже писал Фокус во время столкновения атомов свинца на Большом адронном коллайдере физики впервые наблюдали за созданием t-кварков. Это самые тяжелые фундаментальные частицы, которые являются основой всей материи. Новое исследование было нацелено на понимание условий, которые существовали при создании материи после Большого взрыва.

Также Фокус писал о том, когда можно увидеть самый сильный метеорный поток 2024 года под названием Геминиды. Земля начала проходить через поток так называемых "падающих звезд" 19 ноября, но пик метеорного потока Геминиды наступит в декабре.