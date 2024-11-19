Самый сильный метеорный поток 2024 года: когда в Украине лучше всего наблюдать Геминиды (фото)

Земля начала проходить через поток так называемых "падающих звезд" 19 ноября, но пик метеорного потока Геминиды наступит немного позже.

Одни из самых захватывающих световых шоу в ночном небе являются метеорные потоки, которые иногда называют "падающими звездами" из-за их яркости и траектории движения. Конечно же звезды не падают с неба, но в атмосферу Земли каждый год проникают метеоры многих метеорных потоков. Самым сильным из них является метеорный поток Геминиды. Земля уже начала проходить через этот метеорный поток 19 ноября, но пик самого впечатляющего метеорного потока 2024 года наступит в декабре, пишет Forbes.

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Самый сильный метеорный поток 2024 года: когда его можно увидеть

Метеорный поток Геминиды лучше всего виден из северного полушария, в том числе очередным световым шоу в этом году смогут насладится и жители Украины. Каждый год начиная с 19 ноября по 24 декабря Земля проходит через метеорный поток Геминиды, но особенно ярким и впечатляющим он становится в первой половине декабря. В этом году пик потока Геминиды можно будет увидеть в ночь с 13 на 14 декабря, хотя насладится небесным зрелищем можно также будет и в ночь с 14 на 15 декабря.

Во время пика метеорного потока Геминиды, когда в атмосферу проникает больше всего метеоров, можно увидеть до 120 сгорающих космических камней в час. Поэтому данный метеорный поток является самым сильным в году.

Метеорный поток Геминиды получил свое название в честь созвездия Близнецы (Gemini), ведь кажется, что "падающие звезды" прилетают именно оттуда. Геминиды появляются в ночном небе в виде ярких полос в основном желтого цвета, но также белого, и иногда зеленого. Все падающие метеоры нагреваются при вхождении в атмосферу и выделяют энергию в виде света. Метеоры потока Геминиды в основном падают на Землю со скоростью 34 км/с.

Во время пика метеорного потока Геминиды, когда в атмосферу проникает больше всего метеоров, можно увидеть до 120 сгорающих космических камней в час Фото: Universe Today

Источник метеорного потока Геминиды

Если источниками всех остальных метеорных потоков, через которые Земля проходит каждый год, являются кометы (они нагреваются при сближении с Солнцем и оставляют море обломков), то Геминиды в этом плане являются уникальным метеорным потоком. Ученые считают, что этот поток создал околоземный астероид (3200) Фаэтон, который делает полный оборот вокруг Солнца каждые 1,4 земных года. Считается, что именно обломки этого астероида и являются метеорным потоком Геминиды.

Ученые считают, что этот поток создал околоземный астероид (3200) Фаэтон, который делает полный оборот вокруг Солнца каждые 1,4 земных года. Считается, что именно обломки этого астероида и являются метеорным потоком Геминиды Фото: NASA

(3200) Фаэтон является необычным астероидом, ведь он ведет себя, как комета. При сближении с Солнцем он становится ярче и у него возникает хвост из газообразного натрия, который похож на хвост кометы. Дело в том, что поверхность астероида при сближении с Солнцем нагревается настолько сильно, что натрий из горных пород астероида испаряется в космос.

Как лучше всего увидеть пик метеорного потока Геминиды в 2024 году?

На самом деле Геминиды уже становятся хорошо видны в ночном небе в течение первой недели декабря, но лучше всего их наблюдать, как уже был сказано выше в ночь с 13 на 14 декабря и в ночь с 14 на 15 декабря. Нужно смотреть на юго-запад. При этом Геминиды лучше всего видны после заката Солнца и до полуночи, и за несколько часов до восхода Солнца.

Но для того, чтобы в полной мере насладится метеорным потоком Геминиды нужно безоблачное небе и отсутствие искусственных световых загрязнителей.

Также Фокус писал о том, что недавно можно было наблюдать еще один известный метеорный поток под названием Леониды, источником которого является комета Темпеля-Туттля.

Еще Фокус писал о том, что ученые обнаружили новый вид пауков-птицеедов, который является самым большим и самым волосатым. Новый вид пауков был обнаружен на западе Кубы и имеет ряд интересных особенностей.

Напоминаем, что физики впервые на Большом адронном коллайдере наблюдали создание самых массивных частиц во Вселенной, t-кварков, при столкновении тяжелых ионов. Этот эксперимент проводился в условиях, которые похожи на те, что были в первые мгновения после рождения Вселенной, как уже писал Фокус.