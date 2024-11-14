Один из самых больших и быстрых: украинцы на выходных смогут наблюдать за звездопадом Леониды

Фиксируется метеорный дождь в период с начала ноября по первые дни декабря, но его пик ожидается уже в ближайшие дни — с субботы по понедельник.

В Украине в течение ноября можно будет наблюдать за одним из самых больших звездопадов. Его пик ожидается в ближайшие дни. Об этом свидетельствуют данные EarthSky.

Начался метеорный дождь Леониды еще 3 ноября и продлится целый месяц — до 2 декабря. В то же время, в ближайшие дни у жителей Украины появится возможность увидеть звездопад более ярко, ведь в период с 16 по 18 ноября ожидается его пик.

Примечательно, что это один из самый ярких и активных метеорных дождей, который способ подарить "зрителям" увлекательный вид ночного неба осенью.

Метеоритный поток образуется благодаря остаткам кометы Темпеля-Туттля. Его радиант – точка на небе, из которой кажется, что вылетают метеоры, находится в созвездии Льва, поэтому и такое название.

"Леониды обычно проявляют среднюю активность около 15 метеоров в час. Но каждые 33 года, когда комета Темпеля-Туттля проходит близко от Земли, поток становится значительно мощнее и может превратиться в настоящую "метеорную бурю" с тысячами метеоров в час. Последняя такая буря произошло в 2001 году", — говорится в сообщении.

Скорость таких метеоров примерно 71 километр в секунду, что делает звездный поток один из самых быстрых из существующих.

Напомним, 13 августа сообщалось, что над Украиной заметили северное сияние и звездопад Персеиды. Северное сияние заметили в небе над Павлоградом и Харьковом. Как говорят эксперты, чтобы наблюдать это явление, нужно, чтобы совпали несколько факторов: безоблачное небо и геомагнитная буря.