Один із найбільших і найшвидших: українці на вихідних зможуть спостерігати за зорепадом Леоніди

Фіксується метеорний дощ у період з початку листопада до перших днів грудня, але його пік очікується вже найближчими днями — з суботи до понеділка.

В Україні протягом листопада можна буде спостерігати за одним із найбільших зорепадів. Його пік очікується найближчими днями. Про це свідчать дані EarthSky.

Розпочався метеорний дощ Леоніди ще 3 листопада і триватиме цілий місяць — до 2 грудня. Водночас найближчими днями у жителів України з'явиться можливість побачити зорепад яскравіше, адже в період з 16 по 18 листопада очікується його пік.

Примітно, що це один із найяскравіших і найактивніших метеорних дощів, який здатен подарувати "глядачам" захопливий вид нічного неба восени.

Метеоритний потік утворюється завдяки залишкам комети Темпеля-Туттля. Його радіант — точка на небі, з якої здається, що вилітають метеори, розташований у сузір'ї Лева, тому й така назва.

"Леоніди зазвичай проявляють середню активність близько 15 метеорів на годину. Але кожні 33 роки, коли комета Темпеля-Туттля проходить близько від Землі, потік стає значно потужнішим і може перетворитися на справжню "метеорну бурю" з тисячами метеорів на годину. Остання така буря сталася 2001 року", — йдеться в повідомленні.

Швидкість таких метеорів приблизно 71 кілометр на секунду, що робить зоряний потік одним із найшвидших з існуючих.

Нагадаємо, 13 серпня повідомлялося, що над Україною помітили північне сяйво і зорепад Персеїди. Північне сяйво помітили в небі над Павлоградом і Харковом. Як кажуть експерти, щоб спостерігати це явище, потрібно, щоб збіглися кілька чинників: безхмарне небо і геомагнітна буря.