Найсильніший метеорний потік 2024 року: коли в Україні найкраще спостерігати Гемініди (фото)

Земля почала проходити через потік так званих "зірок, що падають" 19 листопада, але пік метеорного потоку Гемініди настане трохи пізніше.

Одними з найбільш захопливих світлових шоу в нічному небі є метеорні потоки, які інколи називають "зірками, що падають" через їхню яскравість і траєкторію руху. Звичайно ж зірки не падають з неба, але в атмосферу Землі щороку проникають метеори багатьох метеорних потоків. Найсильнішим із них є метеорний потік Гемініди. Земля вже почала проходити через цей метеорний потік 19 листопада, але пік найбільш захопливого метеорного потоку 2024 року настане в грудні, пише Forbes.

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Найсильніший метеорний потік 2024 року: коли його можна побачити

Метеорний потік Гемініди найкраще видно з північної півкулі, зокрема черговим світловим шоу цього року зможуть насолодитися і жителі України. Щороку, починаючи з 19 листопада по 24 грудня, Земля проходить через метеорний потік Гемініди, але особливо яскравим і захопливим він стає в першій половині грудня. Цього року пік потоку Гемініди можна буде побачити в ніч із 13 на 14 грудня, хоча насолодитися небесним видовищем можна також буде і в ніч з 14 на 15 грудня.

Під час піку метеорного потоку Гемініди, коли в атмосферу проникає найбільше метеорів, можна побачити до 120 космічних каменів, що згорають, на годину. Тому цей метеорний потік є найсильнішим у році.

Метеорний потік Гемініди отримав свою назву на честь сузір'я Близнюки (Gemini), адже здається, що зірки "падають" саме звідти. Гемініди з'являються в нічному небі у вигляді яскравих смуг здебільшого жовтого кольору, але також білого та іноді зеленого. Усі метеори, що падають, нагріваються під час входження в атмосферу і виділяють енергію у вигляді світла. Метеори потоку Гемініди здебільшого падають на Землю зі швидкістю 34 км/с.

Під час піку метеорного потоку Гемініди, коли в атмосферу проникає найбільше метеорів, можна побачити до 120 космічних каменів, що згорають, на годину Фото: Universe Today

Джерело метеорного потоку Гемініди

Якщо джерелами всіх інших метеорних потоків, через які Земля проходить щороку, є комети (вони нагріваються в процесі зближення з Сонцем і залишають море уламків), то Гемініди в цьому плані є унікальним метеорним потоком. Вчені вважають, що цей потік створив навколоземний астероїд (3200) Фаетон, який робить повний оберт навколо Сонця кожні 1,4 земних роки. Вважається, що саме уламки цього астероїда і є метеорним потоком Гемініди.

Вчені вважають, що цей потік створив навколоземний астероїд (3200) Фаетон, який робить повний оберт навколо Сонця кожні 1,4 земних роки. Вважається, що саме уламки цього астероїда і є метеорним потоком Гемініди Фото: NASA

(3200) Фаетон є незвичайним астероїдом, адже він поводиться, як комета. Під час зближення із Сонцем він стає яскравішим і в нього виникає хвіст із газоподібного натрію, який схожий на хвіст комети. Річ у тім, що поверхня астероїда під час зближення із Сонцем нагрівається настільки сильно, що натрій із гірських порід астероїда випаровується в космос.

Як найкраще побачити пік метеорного потоку Гемініди 2024 року?

Насправді Гемініди вже стають добре помітними в нічному небі протягом першого тижня грудня, але найкраще їх спостерігати, як уже було сказано вище, в ніч з 13 на 14 грудня і в ніч з 14 на 15 грудня. Потрібно дивитися на південний захід. Водночас Гемініди найкраще видно після заходу Сонця і до опівночі, і за кілька годин до сходу Сонця.

Але для того, щоб повною мірою насолодитися метеорним потоком Гемініди, потрібне безхмарне небо і відсутність штучних світлових забруднювачів.

Також Фокус писав про те, що нещодавно можна було спостерігати ще один відомий метеорний потік під назвою Леоніди, джерелом якого є комета Темпеля-Туттля.

Ще Фокус писав про те, що вчені виявили новий вид павуків-птахоїдів, який є найбільшим і найбільш волохатим. Новий вид павуків був виявлений на заході Куби і має низку цікавих особливостей.

Нагадуємо, що фізики вперше на Великому адронному колайдері спостерігали створення наймасивніших частинок у Всесвіті, t-кварків, під час зіткнення важких іонів. Цей експеримент проводився в умовах, які схожі на ті, що були в перші миті після народження Всесвіту, як уже писав Фокус.