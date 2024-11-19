Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Технології та наука

Найсильніший метеорний потік 2024 року: коли в Україні найкраще спостерігати Гемініди (фото)

метеорний потік Гемініди, найсильніший метеорний потік 2024 року
Фото: Forbes | Найсильніший метеорний потік 2024 року: коли в Україні найкраще спостерігати Гемініди

Земля почала проходити через потік так званих "зірок, що падають" 19 листопада, але пік метеорного потоку Гемініди настане трохи пізніше.

Одними з найбільш захопливих світлових шоу в нічному небі є метеорні потоки, які інколи називають "зірками, що падають" через їхню яскравість і траєкторію руху. Звичайно ж зірки не падають з неба, але в атмосферу Землі щороку проникають метеори багатьох метеорних потоків. Найсильнішим із них є метеорний потік Гемініди. Земля вже почала проходити через цей метеорний потік 19 листопада, але пік найбільш захопливого метеорного потоку 2024 року настане в грудні, пише Forbes.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Найсильніший метеорний потік 2024 року: коли його можна побачити

Метеорний потік Гемініди найкраще видно з північної півкулі, зокрема черговим світловим шоу цього року зможуть насолодитися і жителі України. Щороку, починаючи з 19 листопада по 24 грудня, Земля проходить через метеорний потік Гемініди, але особливо яскравим і захопливим він стає в першій половині грудня. Цього року пік потоку Гемініди можна буде побачити в ніч із 13 на 14 грудня, хоча насолодитися небесним видовищем можна також буде і в ніч з 14 на 15 грудня.

Під час піку метеорного потоку Гемініди, коли в атмосферу проникає найбільше метеорів, можна побачити до 120 космічних каменів, що згорають, на годину. Тому цей метеорний потік є найсильнішим у році.

Метеорний потік Гемініди отримав свою назву на честь сузір'я Близнюки (Gemini), адже здається, що зірки "падають" саме звідти. Гемініди з'являються в нічному небі у вигляді яскравих смуг здебільшого жовтого кольору, але також білого та іноді зеленого. Усі метеори, що падають, нагріваються під час входження в атмосферу і виділяють енергію у вигляді світла. Метеори потоку Гемініди здебільшого падають на Землю зі швидкістю 34 км/с.

метеорний потік Fullscreen
Під час піку метеорного потоку Гемініди, коли в атмосферу проникає найбільше метеорів, можна побачити до 120 космічних каменів, що згорають, на годину
Фото: Universe Today

Джерело метеорного потоку Гемініди

Якщо джерелами всіх інших метеорних потоків, через які Земля проходить щороку, є комети (вони нагріваються в процесі зближення з Сонцем і залишають море уламків), то Гемініди в цьому плані є унікальним метеорним потоком. Вчені вважають, що цей потік створив навколоземний астероїд (3200) Фаетон, який робить повний оберт навколо Сонця кожні 1,4 земних роки. Вважається, що саме уламки цього астероїда і є метеорним потоком Гемініди.

астероїд Фаетон Fullscreen
Вчені вважають, що цей потік створив навколоземний астероїд (3200) Фаетон, який робить повний оберт навколо Сонця кожні 1,4 земних роки. Вважається, що саме уламки цього астероїда і є метеорним потоком Гемініди
Фото: NASA

(3200) Фаетон є незвичайним астероїдом, адже він поводиться, як комета. Під час зближення із Сонцем він стає яскравішим і в нього виникає хвіст із газоподібного натрію, який схожий на хвіст комети. Річ у тім, що поверхня астероїда під час зближення із Сонцем нагрівається настільки сильно, що натрій із гірських порід астероїда випаровується в космос.

Як найкраще побачити пік метеорного потоку Гемініди 2024 року?

Насправді Гемініди вже стають добре помітними в нічному небі протягом першого тижня грудня, але найкраще їх спостерігати, як уже було сказано вище, в ніч з 13 на 14 грудня і в ніч з 14 на 15 грудня. Потрібно дивитися на південний захід. Водночас Гемініди найкраще видно після заходу Сонця і до опівночі, і за кілька годин до сходу Сонця.

Але для того, щоб повною мірою насолодитися метеорним потоком Гемініди, потрібне безхмарне небо і відсутність штучних світлових забруднювачів.

Також Фокус писав про те, що нещодавно можна було спостерігати ще один відомий метеорний потік під назвою Леоніди, джерелом якого є комета Темпеля-Туттля.

Ще Фокус писав про те, що вчені виявили новий вид павуків-птахоїдів, який є найбільшим і найбільш волохатим. Новий вид павуків був виявлений на заході Куби і має низку цікавих особливостей.

Нагадуємо, що фізики вперше на Великому адронному колайдері спостерігали створення наймасивніших частинок у Всесвіті, t-кварків, під час зіткнення важких іонів. Цей експеримент проводився в умовах, які схожі на ті, що були в перші миті після народження Всесвіту, як уже писав Фокус.