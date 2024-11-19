Земля в далекому минулому була схожа на Сатурн: це пояснює дивні зміни на планеті

Вчені вважають, що сотні мільйонів років тому у Землі була така ж система кілець, як і у Сатурна.

Сатурн — це одна з чотирьох планет у Сонячній системі, які мають кільця, але саме у цієї планети вони особливо добре виражені. Вчені запропонували гіпотезу, згідно з якою у Землі приблизно 466 млн років тому також була своя система кілець. Це було за часів ордовицького періоду, коли на Землі відбувалися значні зміни форм життя, руху літосферних плит і клімату. При цьому в цей же період Земля пережила інтенсивне бомбардування астероїдами та метеоритами. Наявність 21 ударного кратера в межах 30 градусів від екватора Землі свідчить про те, що космічне каміння могло падати на планету із системи кілець навколо Землі. Дослідження опубліковано в журналі Earth and Planetary Science Letters, пише Earth.

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Нова гіпотеза вчених ґрунтується на дивовижному розташуванні 21 астероїдного ударного кратера, всі з яких розташовані в межах 30 градусів від екватора. Це несподіване відкриття, оскільки зазвичай ударні кратери хаотично розподілені по всій планеті.

Сатурн — це одна з чотирьох планет у Сонячній системі, які мають кільця, але саме у цієї планети вони особливо добре виражені Фото: NASA

Але в ордовицький період (458-4444 млн років тому) понад 70% земної суходолу перебувало за межами цього екваторіального регіону. Таким чином таке скупчення ударних кратерів є аномальним, чого не можуть пояснити геологічні теорії.

Вчені вважають, що таке розташування ударних кратерів стало результатом зближення великого астероїда із Землею. Коли космічний камінь підлетів дуже близько до нашої планети, то гравітація Землі розірвала його на частини. Таким чином навколо Землі утворилися кільця, що складаються з уламків астероїда. Ці кільця були схожі на кільця Сатурна.

Учені вважають, що сотні мільйонів років тому у Землі була така сама система кілець, як і в Сатурна Фото: CNN

За словами вчених, протягом мільйонів років камені з кілець падали на Землю, що призвело до періоду на планеті, коли стався сильний сплеск падіння космічних каменів. При цьому осадові породи, які відносяться до ордовицького періоду містять дуже багато метеоритних речовин.

В ордовицький період багато чого змінилося на Землі. У цей час з'явилося багато нових видів морського життя, включно з першими рибами. Клімат на планеті також почав змінюватися. Спочатку на планеті було тепло, як зараз у тропіках, але до кінця ордовицького періоду настав великий льодовиковий період, через який рівень моря значно впав, що призвело до масового вимирання.

Автори дослідження вважають, що кільцева система Землі могла мати сильний вплив на клімат, зокрема це могло призвести до глобального похолодання. Вчені вважають, що кільця могли блокувати частину сонячного світла і таким чином сприяли зниженню температури на Землі.

Ця гіпотеза пропонує новий погляд на історію нашої планети і піднімає нові питання: чи могли подібні кільця біля Землі існувати в різні періоди часу і як вони могли вплинути не тільки на клімат планети, а й на розвиток самого життя?

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