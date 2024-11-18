Секрети нічного життя: 5 тварин, які поводяться незвично при світлі Місяця (фото)

Ці види тварин мають захопливі поведінкові реакції на місячне світло.

Сонячне світло, відбите від Місяця, має прямий вплив на поведінку тварин. Наприклад, для тих тварин, які покладаються на зір під час пошуку їжі, місячне світло є корисним. Для інших, які ризикують бути вбитими вночі, це загроза. Дослідження показують, що світло Місяця впливає на поведінку ссавців навіть в одному з найтемніших місць на Землі, тобто на ґрунті в тропічних лісах. Дрібні ссавці уникають хижаків, стаючи менш активними в місячні ночі. У відповідь на це хижаки також стають менш активними. Таким чином, місячне світло в тропіках, мабуть, створює природну "фазу спокою" для диких тварин. Але є тварини, які при місячному світлі шукають їжу, і вони навпаки стають більш активними. Ось п'ять видів тварин з усього світу, які мають захопливі поведінкові реакції на місячне світло, пише IFLScience.

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Поденка

Поденка Фото: Wikipedia

Поденки (Povilla adusta) крилаті комахи, що живуть у Східній Африці, синхронізують своє спарювання з Місяцем. Ці комахи у великій кількості з'являються зі стадії личинки у воді, яка триває чотири-п'ять місяців, через два дні після повного місяця. Дорослі особини цього виду поденок живуть всього одну-дві години, тому вони дуже поспішають злучитися і відкласти яйця, перш ніж помруть. Використання циклу Місяця як таймера допомагає їм гарантувати, що потенційні партнери будуть поруч. Тоді місячне світло також допомагає їм виконувати свої термінові завдання.

Козодой

Козодой Фото: Wikipedia

Козодої — це птахи, які полюють на комах, що літають, у сутінках і на світанку. Вчені нещодавно вивчили вид звичайний козодой (Caprimulgus europaeus) у польоті, як під час пошуку їжі, так і під час міграції.

Під час повного місяця козодої подовжують час пошуку їжі, тобто шукають її не тільки вдень, а й вночі, що, імовірно, дає їм змогу ловити більше комах при місячному світлі.

Місяць також підказує цим птахам, коли вони повинні відкладати яйця. Ці птахи стежать за тим, щоб їхні яйця вилуплювалися під час повного Місяця, тому в них найкращі умови для пошуку їжі, коли їхнім пташенятам найбільше потрібна їжа.

Стриж

Чорний американський стриж Фото: Wikipedia

Чорний американський стриж (Cypseloides niger) будує свої гнізда на уступах і нішах у віддалених скелях на заході США і Канади. Ці птахи, які розмножуються в Скелястих горах, мігрують в Амазонію на заході Бразилії.

Вчені вже давно знали, що чорні європейські стрижі (Apus apus) безперервно літають протягом десяти місяців на рік, коли вони не розмножуються, включно з їхньою міграцією між Європою і тропічною Африкою.

Два роки тому вчені вперше з'ясували, що Cypseloides niger не тільки залишаються в повітрі протягом восьми місяців міграції та зимівлі, а й мають несподівану поведінку.

Протягом десяти днів у районі кожного повного місяця в період відсутності розмноження птахи піднімаються на висоту 3-4 тисяч метрів після настання темряви і залишаються там усю ніч. Але в районі кожного молодика птахи літають на відносно низькій висоті.

Дослідження показало, що стрижі літають активніше в більш світлий час, коли вони перебувають на великій висоті, порівняно з тим, коли вони літають у темряві. Це говорить про те, що птахи ловлять більше комах під час кожного повного місяця.

Сипуха

Сипуха Фото: Wikipedia

Сипухи (Tyto alba) — це сови, які бувають двох кольорів: рудого та білого. Основна здобич цих птахів, полівки (миші), легше помічають сов при місячному сяйві і ненадовго завмирають, щоб їх не побачили хижаки.

Як показують дослідження, якщо сипуха має рудий колір, то полівки мають вищі шанси уникнути смерті. Але якщо сова має білий колір, то полівка, засліплена відбитим від пір'я птаха місячним світлом, завмирає на більш тривалий час. Тому білі сови краще полюють під час повного місяця.

Гнойовий жук

Африканський гнойовий жук (Scarabaeus zambesianus) збирає слонячий гній, який він формує в кульки, щоб вирощувати і годувати своє потомство. Потім він відкочує ці кульки від купи гною по прямій лінії, щоб уникнути конкуренції з боку інших жуків.

Гнойові жуки використовують сонячне світло, щоб переміщати кульки гною по прямій лінії. Як з'ясували вчені, для цього ж жуки використовують і місячний сет, але їхня робота найефективніша за повного Місяця.

Як уже писав Фокус, біологи змусили клітини хом'яка працювати на сонячній енергії, як у рослини. Вчені з Японії заявляють, що успішно створили фотосинтетичні тваринні клітини.